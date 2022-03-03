艾伯特、歐洛克角逐德州州長 比誰募款多

德州現任州長艾伯特以66%得票率贏得共和黨內初選。（艾伯特／臉書）

德州 兩黨初選落幕，德州論壇報總編輯蘭姆西（Ross Ramsey）分析指出，未來大選大抵有兩種結果：一是一開賽就鎖定對方猛打；二是黨內基礎不穩，5月還要再戰一次。

前者包括角逐州長的共和黨 籍艾伯特，與民主黨 籍歐洛克，未來八個月就看誰募到的款多，拿下的地盤多，誰就當德州老大。

後者包括現任州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton），對決德州土地官小小布希（George Prescott Bush）。真的贏得黨內提名，才能開始談全州對抗民主黨的布局，時間已經要到7、8月了。但5月的黨內複選，黨內雙雄對決往往對現任者不利。

蘭姆西指出，艾伯特與歐洛克的對決態勢，從一開始就很明顯，兩人都不管黨內其他競爭者，全力朝對方開砲。雖然艾伯特的黨內初選結果並非全面大勝，但也拿下過半的66%選票，與歐洛克接下來八個月的單打，就看誰的曝光率高、誰的財力厚，誰能掌握民意。

但是兩人都不該忽略的議題包括：移民與邊境安全，德州供電網絡是否穩定，槍枝法律的嚴謹度，墮胎法律爭議，環保規範，以及學校如何教授敏感議題，包括種族與歷史爭議，還有變性者與其家長的權益。

這些議題不只影響州長選舉，對其他層級的選舉也有影響。雖然共和黨早在1990年代中期就已掌握德州，但是民主黨近年來也不無斬獲。從結果論來看，能拿下州長寶座，對地方政治生態自然會有極大影響。

蘭姆西認為，初選勝利之後，兩黨參選人都會沉潛一段時間，暗中蓄勁、窺伺對方死穴，直到8、9月才會爆發檯面上的抗衡。蘭姆西指出，比起黨內初選，公開大選某種程度上反而更簡單，因為選票上就是兩個人，黨派分明，不會像初選時一堆人頭要認，選民投錯人的機率更低。

除了已經早早勝出的人，5月複選勝出的人也將在下半年入場，屆時的德州輿論將充滿各種政治言論，但是誰能笑到最後，在11月大選中獲得選民青睞，一切都在未定之天。蘭姆西說，八個月的時間，對政治人物來說，就跟一生一樣長。