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抗通膨節省家庭開銷 專家獻策

記者王若然／綜合報導
Consumer Reports編輯Penny Wang指出，應對通貨膨脹，做好家庭預算，監管各項支出，節省開銷很重要。（視頻截圖）
Consumer Reports編輯Penny Wang指出，應對通貨膨脹，做好家庭預算，監管各項支出，節省開銷很重要。（視頻截圖）

美國通貨膨脹嚴重，消費者價格指數（CPI）1月達到了40年來的最高7.5%，兩年前該數字僅為1.4%。物價飆漲，如何做到合理規畫財務，在衣食住行各方面節省開支？

消費研究網站Consumer Reports編輯Penny Wang近日在少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）舉辦的討論會上指出，當下做好家庭預算，監管各項支出，節省開銷很重要，但因為過去兩年，政府發放了很多救濟金、失業金，很多家庭並沒有意識到帳單危機。

根據Consumer Reports2021年10月的一項針對2000名美國人的調查，民眾對汽油、居家用品和食品的漲價尤感明顯。之後依次為房租、外食餐費、鍛鍊器材、電子設備、飛機票、玩具、醫療和服飾。

通貨膨脹嚴重，民眾需做好財務規畫。（Pexels）
通貨膨脹嚴重，民眾需做好財務規畫。（Pexels）

Penny Wang介紹了物價飛漲下節省開銷的好辦法。她說，對於食品，可以趁在超市打折時多存貨，將多餘的食物放在冷凍櫃。也可以在好市多、Trader Joe’s等打折超市購物。此外，藥店、便利店也有不錯的折扣。

油價在過去一年增長40%，隨著越來越多的人恢復上班，需求增多，供應鏈受阻，油價飆升。民眾如果打算開車外出旅行，可以選擇在油價低的區域加油。或出門前查看家門口油價低的加油站，這樣大概每箱油可以節省五至十元。此外，平穩勻速駕駛，減輕汽車負重，都可以節省汽油。

此外，居家電器也上漲。除了貨比三家，Penny Wang認為目前不是購買電器的好時機。她說，如果不是必要，可以等等再買，也許到最後會發現自己根本不需要這些電器。汽車、電器也可以買二手的，或與他人共享。

Penny Wang還介紹了購買不同商品的最佳月份。例如2月通常會有手機和床墊的折扣，3月折扣最多的商品包括空氣淨化器、電暖器等。民眾可以在Consumer Reports的網站查看。 https://www.consumerreports.org/shopping/best-time-to-buy-things/

美國民眾如何看待2021年物價上漲
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油價 汽車 好市多

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