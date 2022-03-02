我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

3原因、見曙光 學者：通膨可望年中緩解

記者王若然／綜合報導
經濟政策學院研究主任畢文斯認為，通貨膨脹可能在今年中期緩解。（會議截圖）
經濟政策學院研究主任畢文斯認為，通貨膨脹可能在今年中期緩解。（會議截圖）

通貨膨脹影響眾多美國人的生活，肉眼可見、切身體會到的通膨速度，讓民眾不禁對未來物價發展趨勢更加擔憂。不過根據經濟政策學院（Economic Policy Institute）研究主任畢文斯（Josh Bivens）認為，通貨膨脹可能在今年中期緩解。

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）18日舉辦線上...
少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）18日舉辦線上會議，討論通貨膨脹的影響。（會議截圖）

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）18日舉辦線上會議，邀請畢文斯，通膨報導記者、作家Alissa Quart以及Consumer Reports編輯Penny Wang，討論了通貨膨脹對中產家庭產生的巨大影響。

畢文斯認為到了2022年中旬，通膨壓力將減弱，原因有三：

第一，疫情對美國經濟的影響將減弱。例如，今年1月，確診病例數是之前疫情高峰的五倍，美國在當月仍創造了47萬的工作崗位，說明新冠病毒對美國經濟的影響越來越弱。

其次，在供需方面，美國2022年耐耗品的需求將減緩。原因很簡單，在經歷了2021年該類商品需求旺盛期，2022年將不會有特別大的需求。例如，一戶人家購買了沙發、汽車等，不會在第二年再買新的。

第三，目前沒有顯示「薪水-物價旋渦」現象出現。該現象的意思是物價上漲，員工要求老闆漲工資，而老闆又進一步抬升物價的現象。

介於以上原因，畢文斯不認為連準會需要進行激進的升息政策，快速讓通膨回到之前的2%。說到本次通膨的原因，畢文斯說，很多人認為是美國政府大規模的救濟金政策導致的，但他他說，通膨是全球現象，沒有大規模救濟金政策的歐洲等國家也有通貨膨脹。

畢文斯指出，通貨膨脹最大元凶就是疫情。疫情對經濟打擊巨大，扭曲供需關係。在需求上，民眾消費習慣轉為花更多的錢在商品上，而非服務。例如，很多人退掉健身房會員卡，轉而購買健身器材，民眾從市中心搬離至郊區，汽車需求量增多等。在商品需求增長的時期，全球供應鏈因疫情遭打擊，不僅是洛杉磯港口，亞洲各國港口因疫情關閉幾個月。

雖然畢文斯預測通膨將在半年後好轉，但他認為拜登政府「重建美好未來法案」會對通膨火上澆油。他認為，該法案使美國市場在未來十年有大量資金湧入，加劇已經過熱的市場。雖然該法案會刺激消費，但也會使民眾稅收負擔加重，未來兒童照護、醫療保險費都會增加。

通膨報導記者、作家Alissa Quart從她親身採訪經歷得知，通貨膨脹不僅在經濟上給中產家庭帶來衝擊，也在精神上增大了他們的壓力。而Consumer Reports編輯Penny Wang則介紹了民眾如何在通膨下節省開支，如何、何時購買生活用品等省錢小技巧。

疫情 通貨膨脹 健身

上一則

「2023桃源國際藝術獎」 4月徵件 首獎2.1萬元

下一則

患「難梳髮症候群」 1歲男童爆炸頭受矚目

延伸閱讀

影／拜登國情咨文：普亭侵烏必付代價 禁俄航班飛美領空

影／拜登國情咨文：普亭侵烏必付代價 禁俄航班飛美領空
國會兩黨擬提案禁俄進口原油 汽油價格恐進一步飆升

國會兩黨擬提案禁俄進口原油 汽油價格恐進一步飆升
北加僑委李漢文：美方代表團訪台 警告中國別趁亂攻台

北加僑委李漢文：美方代表團訪台 警告中國別趁亂攻台
烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？
俄烏小麥占全球出口1/3 供應鏈雪上加霜 全球通膨加劇

俄烏小麥占全球出口1/3 供應鏈雪上加霜 全球通膨加劇
美國欲切斷俄羅斯貨源 中科技業者恐怕也得配合

美國欲切斷俄羅斯貨源 中科技業者恐怕也得配合

熱門新聞

班尼托高中位於緊鄰華埠的皮爾森區，全校學生22日都為可獲全額獎學金開心。(班尼托高中臉書)

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

2022-02-23 09:49
喬治P.布希(右)的布希家族在德州有雄厚政治根基。(George P. Bush競選網頁臉書)

川普與小布希互噴口水後 共和黨兩大勢力在德州攤牌

2022-02-22 19:37
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13
美女候選人莎菈斯托納在Tik Tok有更露骨的背影。 (Sarah Stogner)

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

2022-02-21 19:00
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)

女童說溜嘴自曝有小雞雞 母憂德州法刁難 攜女遷加州

2022-02-28 20:30
戈梅茲在山姆俱樂部取下貨架上的刀子，企圖殺害在購物的三名亞裔父子。(Midland法院檔案)

怕病毒傳播 德州男子取賣場貨架刀具殺購物亞裔父子

2022-02-24 18:58

超人氣

更多 >
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔

開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄