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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

國會暴動德州被告 涉對子女死亡威脅

編譯組／綜合報導
2021年元月6日國會暴動案首次開庭，被告Guy Reffitt來自德州。(FBI臉書)
2021年元月6日國會暴動案首次開庭，被告Guy Reffitt來自德州。(FBI臉書)

參加國會暴動被逮捕控罪的700多人中，已判刑的100多人都是接受檢方的認罪協議，28日(周一)在華府開庭審理的是第一宗由陪審團判決的庭審，受審的是德州居民瑞菲特(Guy Reffitt)，這將會給其他庭審案創下先例，因而備受矚目。

檢方指出，現年49歲的瑞菲特是自稱為「三趴民兵」(Three Percenter Militia)的成員，這是一個激烈偏右、不惜使用暴力的組織，他和一批同志從德州懷利市(Wylie)開車到華府，在去年1月6日參加國會暴動，他攜帶自己的一支AR-15衝鋒槍和一支手槍，錄像顯示他在國會大廈前的台階上與警察發生推擠衝突，他被警察噴了辣椒噴劑(pepper spray)，還被橡皮子彈打中。瑞菲特一共被控五項罪名，將由陪審團決定他的命運，28日選擇陪審員的程序開始，正式開庭聽審應該是下周。

暴動後瑞菲特回到德州，他向妻子、兒子和女兒發出威脅，表示如果他們向執法單位舉報他，那就代表他們是「叛徒」(traitors)，而叛徒是要被槍殺的(traitors get shot)，他的五項罪名中，有一項「妨礙司法」(obstruction of justice)就是因為這項威脅，檢方計畫讓瑞菲特的兒女出庭作證，瑞菲特的威脅被他的兒子偷錄下來，會當作庭審的證據。

瑞菲特在回到德州後不久就遭逮捕，從去年1月至今一直待在牢裡。目前已被控罪的嫌疑犯中，大約有275人是被控與瑞菲特類似的罪名，因此本案的判決會成為先例，其他案件會大致依循類似的結果，因此備受矚目，而且預期審判過程中會出現很多戲劇化的場面，由於暴動者自己在社群媒體上放了許多視頻，嫌疑犯如何能為自己撇清，成為各界拭目以待的焦點。

德州 警察 華府

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