競選哈里斯縣第4選區區長 周浩恩籲3月1日投票

周浩恩獲得社區許多支持。（記者封昌明／攝影）

德州3月1日初選前夕，哈里斯縣第4選區（Harris County Commissioner, Pct, 4)區長候選人周浩恩（Ben Chou)馬不停蹄四處拜票，2月27日下午在中華公所共同主席賴李迎霞、愛心組織理事黃登陸、地產商Rocky Lai等人支持下，在哈里斯縣友人家家中舉行募款餐會，周浩恩與支持者熱烈互動，展現他成熟從政經驗。

周浩恩說，他從萊斯(Rice)大學畢業後，搬到華盛頓為聯邦眾議長波洛西(Nancy Pelosi)工作，努力解決因不公正的移民法、背負學生貸款遭受的壓力。之後，他為馬里蘭州州長Martin O'Malley工作。

從西北大學法學院和商學院畢業，並見證川普當選後，周浩恩決定回到休士頓，貢獻所長，2020年總統大選期間，他擔任哈里斯縣行政書記官辦公室創新主任，領導新團隊創建並擴大免下車投票 服務，這是一項大膽的改變，讓13萬選民更容易參與投票。

周浩恩承諾若當選，首要任務一定會為華裔 美國人爭取權益，其中包括，通過與警方合作來保護社區和企業安全；維護社區道路、人行道和基礎設施建設；促使政府合同多樣化，亞裔 企業能獲得更多政府合同簽約（目前，哈里斯縣每花費100元，亞裔企業僅獲得 0.6元）； 支持並擴大COVID企業救濟基金，支持受重創的中小企業。

他的政見尚有， 為華裔老年人提供更多服務，例如乘坐公交車參加社區中心的活動；為華裔提供更多免費法律諮詢服務；在哈里斯縣所有部門增加聘用華裔員工和翻譯人員；支持在公園推廣更多中國藝術的活動；在休士頓西南部建造一座亞裔美國人博物館。

根據選舉團隊提供最新的消息，這次初選所有民主黨第四選區只有6000位登記選民，投票率將非常低，可能只要幾千票就可以在初選中勝出，所以華人的票是關鍵，每張票對周浩恩都很重要。周浩恩團隊表示，可以免費到府上接送投票，並協助翻譯。預約接送投票:832-266-2068。