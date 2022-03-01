科利維爾 德州信用最好城市 大休士頓地區糖城分數最低

提升信用分數，最好的辦法就是購物盡量用信用卡。(Unsplash.com)

網路財務資訊公司「 荷包袋」(WalletHub)新發布的研究指出，達拉斯福和市都會區的科利維爾(Colleyville)是全德州 信用最好的城市，大休士頓地區的糖城(Sugar Land)信用分數最低。

美國的三大信用評鑑公司是Experian、EquiFax和TransUnion，WalletHub的報告是用TransUnion提供的數據做分析，把美國的2572個城市居民的信用分數中間值(median credit score)排名。德州是美國人口第二多的州，但只有一個城市列入前100名，那就是科利維爾，排名第23，信用分數是777，這顯然是富裕之區，最近售出房屋的價格是從90萬元到140萬元。

TransUnion的信用分數範圍是300分到850分，「很好」(very good)等級的範圍是740-799分，信用分數好的人，在貸款 上有許多好處，譬如銀行願意借錢、利率比較低等等。超過800的分數是極佳的信用，2572個城市中只有退休富人聚居的佛州「村莊」(The Villages)社區達到800分，它的中間值是806分。

德州信用最好城市的第二、三名也都在達福都會區，分別是花塚市(Flower Mound，762分)和卡珀市(Coppell，758分)。德州城市中信用分數最差的竟然是糖城，只有571分，在全國排名2563，已經離末座不遠。北德州華人聚居的普蘭諾市(Plano)分數是740，剛好在很好級別的最下限。

大城市是龍蛇混雜的地區，信用分數多半不高，奧斯汀的分數是713，聖安東尼奧是664，休士頓是662，達拉斯是661，福和市為615。

達拉斯學院(Dallas College)講師貝克(J. Keith Baker)指出，要提升信用分數，最好的辦法就是購物盡量用信用卡 ，然後每個月都準時把帳單付清。初到美國的華人信用歷史是一片空白，但這不是壞事，先設法申請到一張信用卡，然後善加利用、每次都把帳單付清，這樣金融公司就會知道你很可靠，將來要貸款的時候會有許多益處。