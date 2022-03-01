德州人語╱今日烏國華人 明日在美華人

因為中國國內網友挺俄羅斯，並且貶抑烏克蘭 女性，加之中國政府對俄羅斯侵略烏克蘭的反應，讓烏克蘭境內出現反中情緒，害苦了在烏克蘭的華人 。

中國駐烏克蘭大使館從一開始建議中國國民，可在車身明顯處貼上中國國旗，也迅速轉變立場，緊急通知「不要隨意亮明身分」。

雖然身在美國，但大概不少華人都會深有同感。因為無論中國官方還是中國國內的網友，近年來其極為民族主義的言論，不斷向全世界傳遞出的不友好信息，無論被中國官媒高度讚賞的「小粉紅出征」，還是中國外交部門的「戰狼」言詞造成的反彈，最終由海外的華人切身體會。近年來中美之間雖然沒有像烏克蘭這次這麼緊張集中的事件，但始終在緩慢地改變世界對中國的友好態度。

誠然，將華人群體視作鐵板一塊，或將其國民與政府行為掛勾而產生歧視 、偏見以至於排擠，當然值得譴責。可是恐怕讓華人更加不安的，是這讓人發現中國官方，本來就並不在意海外華人。對發言的個體「鍵盤俠」們而言，雖是被煽動的情緒化言論，但對官方而言，當然是精心和理性把控下的一種工具，有助於其內部輿情的管理。

或許住在烏克蘭的華人，還能引起中國愛國民眾們的同情，何況這場戰爭在烏俄之間而非中美之間。若是換成在美華人遭遇同樣排擠，恐怕就要被攻擊「本來就屁股歪」，遭到反華歧視可能就是「活該」了。

在歷史上長達兩百年的十字軍東征期間，有一位耶路撒冷王國的國王鮑德溫四世。他的王國裡分為兩派，一派是主張鴿派的本地騎士，因為他們在本地生活得足夠久，懂得和穆斯林世界保持和平共處。而另一派則是從西方新來的騎士，他們被灌輸以誓死捍衛宗教、解放聖地於是長途跋涉東征來到此地。

初來乍到的騎士，久居在天主教世界的內部，雖驚訝於當地的同袍天主教百姓能與穆斯林百姓在同一城池生活，但仍堅持要剷除這些異教徒，奪回聖地。鮑德溫四世雖從中調停，但身體欠佳，加之不斷有一波又一波來自西方的騎士團到來，每一波都抱著「雖遠必誅」的雄心壯志，最終戰事不可避免。勝負結果當然不重要，重要的是生靈塗炭，更何況這一仗還輸給了薩拉丁。

生活在文化交融「前線」地區的人，通常深知和平的重要性。沒有見過戰爭和衝突的人，大概才會為戰爭叫好。與深居在大陸內部卻整日叫囂「雖遠必誅」的「愛國青年」不同，海外華人通常更愛好和平，這不僅僅因為他們對水溫更有敏銳判斷、體驗和切身利益相關，這還因為久居於多元文化中，對他族人的傷痛，更有同理心。