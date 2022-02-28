我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

警員公餘任商場警衛 阻止槍被搶中彈亡

【休士頓訊】
現役縣警晚間在商場當警衛，卻遭槍擊身亡。(PlazAmericas mall網頁)
現役縣警晚間在商場當警衛，卻遭槍擊身亡。(PlazAmericas mall網頁)

一名區警局警員(deputy constable)公餘在休士頓的購物商場擔任警衛，他23日(周三)值班時遭歹徒搶槍，兩人打鬥中警員遭子彈擊中身亡，嫌犯隨後被市警局的警員開槍擊斃。

休士頓市警局局長費納(Troy Finner)在23日晚間的記者會上指出，尼爾亞當斯(Neil Adams)是聖哈辛托縣(San Jacinto County)的區警員，當天下午3時多他在美洲廣場購物中心(PlazAmericas mall)值班時，一間商店裡出現狀況，他前往處理時鬧事者企圖搶他的配槍，兩人扭打中槍枝擊發。

休士頓市警局接到報案後，立即派出兩名警員前往處理，他們在商場的餐飲區(food court)看到一名男子手持尖銳器物接近，兩人開槍擊中嫌犯，接著受傷的警察和嫌犯都被送醫急救，但兩人都因傷重死亡。費納沒有公布嫌犯的姓名，只說是一位35歲的男子。

休士頓市警局在傍晚7時42分於官方推特網頁上放了一段視頻，市警局的警車護送亞當斯警員的遺體前往法醫辦公室(medical examiner's office)冰存，法醫將進行解剖驗屍。

聖哈辛托縣第一區警局(Precinct 1)局長羅哲斯(Roy Rogers)指出，亞當斯警員是他的下屬，已在該局服務十年，他負責執行環境衛生法規(environmental enforcement)。亞當斯警員的妻子迪迪(Dee Dee Adams)在記者會上，籲請民眾替所有警察祈禱，保佑警察在危險的工作中平安值勤。

亞當斯 休士頓 警察

上一則

維州海記 正宗粵菜、港式點心、晚飯小菜、粥粉麵飯聚餐最佳選擇 新增冬季藥材雞湯、椰子雞湯 是冬季進補佳品

延伸閱讀

紐約州3月2日解除學校口罩令 紐約市7日解除 也不查疫苗卡

紐約州3月2日解除學校口罩令 紐約市7日解除 也不查疫苗卡

NBA／厄文有望紐約主場出賽：看到隧道盡頭的光了

NBA／厄文有望紐約主場出賽：看到隧道盡頭的光了
紐約人挺烏克蘭 帝國大廈亮藍黃燈 時報廣場反戰

紐約人挺烏克蘭 帝國大廈亮藍黃燈 時報廣場反戰
紐約地鐵遊民定居點 市長亞當斯：全部清除

紐約地鐵遊民定居點 市長亞當斯：全部清除
表彰中華公所主席貢獻 市長宣布25日為「于金山日」

表彰中華公所主席貢獻 市長宣布25日為「于金山日」
市長掌權教育4年惹議 州立法機構3月4日公聽會聽民意

市長掌權教育4年惹議 州立法機構3月4日公聽會聽民意

熱門新聞

班尼托高中位於緊鄰華埠的皮爾森區，全校學生22日都為可獲全額獎學金開心。(班尼托高中臉書)

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

2022-02-23 09:49
美女候選人莎菈斯托納在Tik Tok有更露骨的背影。 (Sarah Stogner)

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

2022-02-21 19:00
喬治P.布希(右)的布希家族在德州有雄厚政治根基。(George P. Bush競選網頁臉書)

川普與小布希互噴口水後 共和黨兩大勢力在德州攤牌

2022-02-22 19:37
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13
星巴克店員的暖心訊息，令德州媽媽感念。（Brandy Roberson推特）

「取下杯蓋」星巴克員工遞暗語替女兒解圍 德州媽暖心

2022-02-20 20:40
賣車之前，須先確定某些軟體訊息已徹底清除。(Unsplash/Hannes Egler)

賣車前 徹底清除這幾個地方 免招惹隱患

2022-02-21 20:28

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面