警員公餘任商場警衛 阻止槍被搶中彈亡

現役縣警晚間在商場當警衛，卻遭槍擊身亡。(PlazAmericas mall網頁)

一名區警局警員(deputy constable)公餘在休士頓 的購物商場擔任警衛，他23日(周三)值班時遭歹徒搶槍，兩人打鬥中警員遭子彈擊中身亡，嫌犯隨後被市警局的警員開槍擊斃。

休士頓市警局局長費納(Troy Finner)在23日晚間的記者會上指出，尼爾亞當斯 (Neil Adams)是聖哈辛托縣(San Jacinto County)的區警員，當天下午3時多他在美洲廣場購物中心(PlazAmericas mall)值班時，一間商店裡出現狀況，他前往處理時鬧事者企圖搶他的配槍，兩人扭打中槍枝擊發。

休士頓市警局接到報案後，立即派出兩名警員前往處理，他們在商場的餐飲區(food court)看到一名男子手持尖銳器物接近，兩人開槍擊中嫌犯，接著受傷的警察 和嫌犯都被送醫急救，但兩人都因傷重死亡。費納沒有公布嫌犯的姓名，只說是一位35歲的男子。

休士頓市警局在傍晚7時42分於官方推特網頁上放了一段視頻，市警局的警車護送亞當斯警員的遺體前往法醫辦公室(medical examiner's office)冰存，法醫將進行解剖驗屍。

聖哈辛托縣第一區警局(Precinct 1)局長羅哲斯(Roy Rogers)指出，亞當斯警員是他的下屬，已在該局服務十年，他負責執行環境衛生法規(environmental enforcement)。亞當斯警員的妻子迪迪(Dee Dee Adams)在記者會上，籲請民眾替所有警察祈禱，保佑警察在危險的工作中平安值勤。