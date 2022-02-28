移民烏克蘭 休士頓夫婦邊境創教會庇護難民

在烏克蘭創辦教會的德州夫婦，為20多名難民提供庇護。(ABC13畫面截圖)

隨著俄羅斯 對烏克蘭 發動軍事攻擊，成千上萬烏克蘭人逃離家園，來自休士頓布萊辛夫婦（Rhonda和Mark Blessing）在烏克蘭，替20多名難民提供庇護 。

ABC 13電視台報導，這對夫婦於90年代初，以傳教士身分移民至烏克蘭，擁有自己的教會。

他們在當地建造一棟三層樓房，可容納約26人，幫助有需要者。他們的房屋位於烏克蘭西邊城市利維夫（Lviv），靠近波蘭邊境，並無襲擊事件發生，他們歡迎有需要的人進入他們那裡。然而，要求庇護者實在太多，他們不得不開始拒絕。

「這些人離開家鄉太匆忙，沒帶太多東西，他們計畫來這裡，但出於不同原因離開」Rhonda說。

大多數與他們住在一起的難民，帶著行李箱能裝得下的所有東西抵達，不知道他們是否還有機會回到自己的家園。

Rhonda說，「人們擔心俄羅斯會統治烏克蘭，他們中的大多數人，不想回去生活在俄羅斯統治下，所以他們會放棄一切」。

與他們在一起的其中一個家庭有兩名分別為7歲與14歲的孩子。「我問他們，你們還好嗎？」Rhonda說，14歲孩子告訴他：「我只想待在家裡，我想待在我的房間內。」

儘管利沃夫並未遭遇襲擊，但鄰居們已採取預防措施，包括關掉後院的燈。Mark說，「我們可能會有無人機飛過，識別目標。」

目前他們很難獲得購得食物與額外床墊的資金，因為烏克蘭人僅能提取有限的現金。

至於接下來會發生什麼，他們說「這是場等待的遊戲，每天都充滿不確定。」他們已選擇留在烏克蘭，而不回美國，因為那裡已是他們的家，他想幫助那裡的人民。