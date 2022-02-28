台灣同鄉會228音樂會、陳澄波畫廊開幕茶會嘉賓雲集

休士頓 台灣同鄉會2月26日於休士頓華僑文教服務中心舉辦「二二八紀念音樂會」暨陳澄波畫廊開幕茶會，台北經濟文化辦事處處長羅復文、中心主任陳奕芳、中心副主任黃依莉、全美台灣同鄉會祕書長蔡宇平，以及僑務委員張世勳、陳建賓、劉秀美、陳美芬都出席共襄盛舉。

當日吸引超過150名鄉親參加；聯邦眾議員Al Green除到場探望老朋友僑務諮詢委員楊朝諄，還頒發褒揚令給來自加州 的天才鋼琴家陳佳宸。

童振源以視訊向鄕親致意。（記者封昌明／攝影）

活動由台灣同鄉會會長陳逸玲主持，僑務委員會委員長童振源特地錄製影片，向與會鄉親問好，也說明政府針對二二八事件 的轉型正義相關措施。與會來賓對烏克蘭的情勢憂心忡忡，但不約而同對台灣成熟的民主政治極具信心。羅復文呼應蔡英文總統的看法，表示台灣是「堅韌之島」，在盟友的支持及優越的政治制度下，只要全體人民團結一致，一定可以成功面對外在的難關及挑戰；他同時鼓勵鄕親時常到文教中心辦理活動，把中心當自己的家。

羅復文強調臺灣是「堅韌之島」。（記者封昌明／攝影）

陳奕芳和蔡宇平則不約而同談起北美台灣研究學會威州分會，捐贈42幅陳澄波複製畫給文教中心的過程。原來休士頓及達拉斯兩地台灣同鄉會在2020年辦理二二八紀念活動，首次展出陳澄波畫作，經由僑務諮詢委員宋明麗穿針引線，促成這項贈與佳話。陳澄波於1947年在台灣發生的二二八事件中不幸遇難。

國會議員Al Green(左三）頒狀表揚天才鋼琴家陳佳宸（左四）優異的表現。（記者封昌明／攝影）

隨後的音樂會除有陳佳宸的精采演出，也邀請休士頓知名音樂團體亞悅三重奏、聲樂家張廖莉娜及李佳蔚演出古典樂曲及紀念二二八的曲目。為協助郷親了解陳澄波的畫風，主辦單位也分別邀請陳澄波基金會會長陳佰柏以錄影方式、藝術專家李孟軒親自在場解析，之後再請大家到畫廊品味畫作。伴隨著青年文化志工（FASCA)演奏的悠揚樂聲，鄉親們參與了一場豐盛的文藝饗宴。