聲援烏克蘭 州長要求下架俄羅斯產品

德州州長艾伯特（Greg Abbott）聲援烏克蘭，26日要求德州零售商，自願將所有俄羅斯產品下架。(美聯社)

達拉斯晨報報導，為聲援烏克蘭 ，德州 州長艾伯特（Greg Abbott）26日要求德州零售商，自願將所有俄羅斯 產品下架。

艾伯特在推特上發文稱，他已向德州餐廳和包裝商店協會（Texas Restaurant and Texas Package Stores Associations）成員與零售商提出此要求，「德州與烏克蘭站在一起」他寫道。

此一要求是在俄羅斯開始對烏克蘭發起二戰以來歐洲最大的地面攻勢幾天後提出。烏克蘭衛生部長26日表示，包括三名兒童在內的198人在此攻擊行動中遭殺害，超過千人受傷。

艾伯特推文後，受到褒貶不一的留言回覆。有人認為此舉「毫無意義」，因這些產品已經付款。

但包括德州西裔政策基金會（Texas Hispanic Policy Foundation）首席執行長、共和黨前州代表Jason Villalba肯定艾伯特的努力。

「我們需與烏克蘭兄弟姐妹站在一起，每項措施都有幫助。」

一些德州餐館已開始自行更換俄羅斯產品。德州餐館協會（Texas Restaurant Association）執行長Emily Williams Knight說，「協會與烏克蘭人團結一致，且告訴餐館，若他們用替代品取代俄羅斯進口酒精或食品，協會將支持他們。」

Knight說，過去幾年對餐館相當艱難，但即便如此，協會成員都互相支持。她說，現在判斷烏克蘭衝突對餐館影響為時過早，該協會正關注燃料成本上漲將如何影響供應成本。

在Oak Lawn，Alexandre的酒吧在臉書發文，正下架俄羅斯烈酒，下周將提供烏克蘭伏特加。

德州燒烤餐廳老闆Skeeter Miller稱此舉是偉大的舉措，但這個下架成本，卻是個嚴重情況。他擁有47年歷史的公司The County Line，旗下六家餐廳都被告知停止供應俄羅斯伏特加。「我們盡所能提供支持。」

其他地方的政府也對他們企業提出相同要求。堪薩斯州Jacob Liquor Exchange將100多瓶俄羅斯伏特加酒從貨架上下架。合夥人Jamis Stratton說，「這是我們的制裁方式。」

奧勒岡州一位酒吧老闆拍攝自己將所有俄羅斯伏特加酒倒出來銷毀的畫面。

加拿大媒體報導，安大略省財政省長Peter Bethlenfalvy指示省酒類控制委員會，讓商店下架俄羅斯伏特加酒和其他產品。

不列顛哥倫比亞省（British Columbia）副省長兼公共安全廳長范和富（Mike Farnworth）稱，該省完全停止進口俄羅斯酒精。