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疫情趨緩 達拉斯口罩令鬆綁

編譯組／綜合報導
除非是正在商場中用餐或喝冷飲的消費者，大部分民眾還是戴著口罩。（本報檔案照）
除非是正在商場中用餐或喝冷飲的消費者，大部分民眾還是戴著口罩。（本報檔案照）

達拉斯晨報報導，達拉斯縣長詹金斯（Clay Jenkins）25日根據疾病控制與預防中心（CDC）新的指導方針，修改該縣口罩規定，即大多數人都可在不戴口罩的情況下，安全的去大多數地方。該口罩令於25日晚間10時起生效。

根據新的指導方針，在新冠肺炎中低風險的社區不用戴口罩。而社區級別是基於醫院情況，而非檢測陽性率。

這項方針改變CDC風險地圖，將超過七成的美國人口改為中低威脅社區。這些地區人民都可停止戴口罩。

聯邦機構仍建議包括學童在內的人，在新冠肺炎中高風險區戴口罩。全美約37%縣（28%美國居民居住所在地）仍處中高風險。

新的指導方針並未改變在公共交通工具，及機場、火車站和公車站室內口罩令。CDC對其他室內空間指導方針並無約束力，這意味著即使在低風險的城市與機構，都能制定自己的規範。

根據CDC，達拉斯、塔蘭特、科林和丹頓等縣，均屬中風險區。

大多數的商店門口也都仍保留了標示，要求戴口罩。（本報檔案照）
大多數的商店門口也都仍保留了標示，要求戴口罩。（本報檔案照）

詹金斯的決定，基於該縣公共衛生委員會建議。撤銷於去年8月實施的口罩令。但他說，若企業願意，仍可要求口罩令。

過去幾周，染疫病例與住院人數迅速下降。達拉斯縣2月24日的14天平均每日新增633例，低於同月11日的14天平均每日新增1561例。

達拉斯縣住院人數也下降一半以上，從2月10日的695人降至24日的344人。

德州法院一直對口罩令的合法性進行辯論。

達拉斯縣政委員科實（J.J. Koch）去年8月起訴詹金斯，因其未戴口罩而被禁止進入法庭會議。詹金斯隨後因州長艾伯特強制禁令控告艾伯特。

儘管CDC官員仍建議在病毒傳播率高的縣中室內戴口罩，但隨著大部分地區病例、住院和死亡率下降的情況，此意見愈來愈被忽視。

近幾周，華盛頓州和俄勒岡州都陸續取消室內口罩令。洛杉磯也允許人們接種疫苗後，可在室內摘下口罩。

爾灣加大公共衛生教授Andrew Noymer說，許多人已摘下口罩，但下一波感染（可能在秋冬季）出現，口罩仍將有幫助。

「未來會有更多新冠肺炎疫情，因此我認為讓人們有脫下口罩喘口氣的時間是有道理的。若我們持續要求口罩令，在真正再次需要口罩時，可能會變成笑話。」

口罩 CDC 新冠肺炎

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