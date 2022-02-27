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格蘭伯利謀殺自殺案 4人陳屍家中

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，北德州格蘭伯利（Granbury）24日（周四）下午發生一起謀殺自殺案（murder-suicide），四人死亡，包括兩名未成年兒童。

警方於當天下午2時45分接獲報案，希望警方至位於Kathy Lane 300號街區，就在Gold Granbury Road附近一家民宅進行「福利檢查」（welfare check），確認裡面住戶安危。警方抵達現場後，發現裡面住戶均陳屍其中。

相關單位確認四名死者身份，為36歲的Marcus Buchanan，34歲的Rita Buchanan，另有兩名年紀分別為13歲與三歲的女孩，他們均遭槍殺。

警方稱，根據現場證據，「與謀殺-自殺案一致」，但警方尚未做出最後判定，也並未透露誰是兇手。

格蘭伯利獨立學區總監Jeremy Glynn證實，兩名死亡的女孩是該學區學生。

Glynn在一份書面聲明中說，「我們兩位寶貴學生不幸過世，讓全校師生與社區同感心碎。」

死者的鄰居告訴WFAA-TV，Marcus和Rita經常坐在他們住宅前院，孩子們在後院有個蹦床，他們似乎很享受生活，「我感到震驚」。

鄰居們整個下午都在觀看警方調查。少女Ｍaddison Blanchard告訴電視台，她與13歲少女死者為朋友，她經常坐公車上學。「我們真的很親密，她每天上午坐公車，我們總會一起走，她是非常好的人，我真的很震驚。」

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