俄侵烏克蘭 德州油氣公司反獲利

俄烏戰事,德州能源公司短期內會獲利。(德州能源生產商聯盟網頁)

俄國入侵烏克蘭造成國際能源價格暴漲,德州 是美國最大的能源州,石油公司和天然氣 公司至少在短期內會獲利,但消費者勢將荷包遭殃。

俄羅斯 對烏克蘭用兵以後,國際原油價格一度漲破每桶100美元,這是2014年以來油價首度破百。拜登總統宣布的制裁措施沒有包括切斷俄國石油與天然氣的外銷,讓大宗物資交易市場鬆了一口氣,24日(周四)收市前油價回落到99元左右。德州能源生產商聯盟(Texas Alliance of Energy Producers)的經濟分析師英格倫(Karr Ingham)指出,目前的價格會讓德州的能源公司獲利增加,可以促進本地能源業的成長。

德州農工大學(Texas A&M University)布希政府與服務學院(Bush School of Government and Service)經濟學副教授路易斯(Eric Lewis)指出,有電費帳單、瓦斯帳單的消費者和駕駛人勢必要多花錢,幸好德州自己生產的石油和天然氣很多,衝擊比較小,但是歐洲今年冬季的嚴寒加上天然氣短缺,居民已經多花能源費用,如果俄羅斯主動減少甚至斷絕天然氣外銷,歐洲居民的暖氣費用會漲到天價。

彭博社(Bloomberg)報導,俄羅斯經由通過烏克蘭的管線輸送天然氣給歐洲,因為合約的關係這種活動會繼續,但如果烏克蘭武裝勢力將管線爆破來報復俄羅斯,情況會驟然改觀,不過時序已近春天,對歐洲居民的生活影響不會持續太久。

萊斯大學(Rice University)貝克研究院(Baker Institute)的科林斯(Gabriel Collins)指出,要對俄羅斯的經濟造成重創,當然是切斷俄羅斯的石油輸出,但這樣一來美國和全球盟邦也會受負面衝擊,因此拜登政府詳加考量後,沒有對俄羅斯祭出這個狠招。