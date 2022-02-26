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變性手術虐童？白宮挺德州5縣檢察長轟州長

編譯組／綜合報導
達拉斯縣檢察長克倫佐，是公開反對德州歧視變性手術的法界首長之一。（美聯社）
達拉斯縣檢察長克倫佐，是公開反對德州歧視變性手術的法界首長之一。（美聯社）

德州州長艾伯特（Greg Abbott）與檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）的保守作風再惹爭議。兩人在日前接連發函，反對兒童因健康考量進行的變性手術，帕克斯頓更稱之為「虐童」。但是五縣檢察長25日聯名反對此舉，指責艾伯特與帕克斯頓兩人才是持續殘害個人自由的犯人，民選官員應該保護人民，但他們卻不當限制兒童尋求醫療救援的機會。另外，白宮也贊同檢察官們的主張。

參與聯名的包括，達拉斯縣檢察長克倫佐（John Creuzot）、查維斯縣檢察長蓋薩（José Garza）、貝克薩縣檢察長岡薩雷斯（Joe Gonzales）、努埃瑟斯縣檢察長岡薩雷茲（Mark Gonzalez），與福遍縣檢察長米道頓（Brian Middleton）。哈里斯縣檢察長歐格（Kim Ogg）則是表態不會起訴協助小孩進行變性手術的家長。

五人的聯名信直稱艾伯特與帕克斯頓兩人背離美國精神，他們為此深感憤怒，因為這些變性手術的宗旨是為了保護聲明，但是兩人的不當干涉卻妨害了兒童、家長與醫師的正當權利，「因此，我們不會再坐視艾伯特與帕克斯頓兩人的無理妄為，以兒童福祉謀取政治利益」。

手術 白宮 德州

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