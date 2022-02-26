休士頓慶祝狂歡節 「國王蛋糕」應景

狂歡節必須要有「國王蛋糕」。(Rao's Bakery臉書)

今年的狂歡節(Mardi Gras)是在3月1日(周二)，德州 東南部因為地利之便，狂歡節的氣氛很濃，休士頓 地區有三家「勞氏烘培坊」(Rao's Bakery)提供正宗的「國王蛋糕」(king cake)。

Mardi Gras是法文，這原是個天主教的節慶，英文稱之為Fat Tuesday，它是在聖灰星期三(Ash Wednesday)的前一天，從聖灰星期三起的40天是封齋期(Lent)，天主教徒必須節食、刻苦、懺悔，為耶穌受難與復活做準備。全美國狂歡節的重心，是在法國移民聚居的路易斯安那州紐奧爾良(New Orleans)，這一天的著名點心是國王蛋糕。

德州與路易斯安那州比鄰，休士頓地區的勞氏烘培坊，每年此時都會推出國王蛋糕應景，店主托托里斯(Jake Tortorice)指出：過狂歡節沒有國王蛋糕，就像過生日沒有生日蛋糕一樣：掃興。他表示國王蛋糕是1870年從法國傳到紐奧良，它像是法國麵包和咖啡 蛋糕的混和體，麵團扭轉成橢圓形，做成像王冠的形狀。

勞氏烘培坊的本店是1941年開在休士頓東邊的波芒市(Beaumont)，1990年代在尼德蘭(Nederland)和斯普林(Spring)又開了兩家分店。去年這三家店一共賣出1萬5000個國王蛋糕，傳統的國王蛋糕是供20人分享，一般家庭吃不了那麼多，因此它們還提供迷你版。

托托里斯指出，要購買國王蛋糕很方便，只要上raosbakery.com選購，蛋糕會在次日送貨，親自上門也歡迎，但不見得每種口味都有現貨。休士頓市民到斯普林分店最近，地址是6915 Cypresswood Drive，Spring TX 77379。