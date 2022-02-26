休士頓房貸經紀人 投入共和黨州長初選

加入州長選戰的坎蒂宏恩租用許多廣告大看板。(Kandy Kaye Horn競選網頁)

白手致富的休士頓 房貸經紀人坎蒂宏恩(Kandy Kaye Horn)，投資140萬元自費參加共和黨 州長初選，她的廣告看板在德州 各地引起民眾注目，她擁有英國皇室的貴族頭銜。

坎蒂出生於加州洛杉磯，是由單親媽媽帶大，但媽媽在她15歲的時候就過世。她從德州基督教大學(Texas Christian University)取得學士學位，從德州大學阿靈頓分校取得企管碩士MBA學位，然後遷到休士頓開始職業生涯，是南德州非常有名的房貸經紀人(mortgage broker)，並成為巨富，她成立的基金會專替弱勢族群找工作，她捐出的慈善金至少有數百萬元。

坎蒂這次出馬跟艾伯特州長較勁，她自知絕不可能獲勝，但她表示她必須出馬，否則大家都會以為共和黨裡已沒有一個心存良知的人。她並沒有組成巨大的競選團隊，也不挨家挨戶爭取選票，但在德州各地租用許多廣告大看板，上面最引人矚目的是她宣稱自己是「A Different Kind of Republican」(不一樣的共和黨員)。

坎蒂擁有「女男爵」(Baroness)的貴族頭銜，那是她在一次網路拍賣會上花2萬元買下。3月1日的共和黨州長初選中，一共有八人競逐黨提名，坎蒂是唯一的女性，最近的民調中她得到大約1%的支持率，在八名候選人中排名第六。坎蒂的政見包括大麻合法化、毒品輕罪犯應該從德州監獄中釋放，她認為德州公校老師薪水太低，應該給他們加薪，學校每天上課前，應該先做祈禱和宣讀效忠誓詞(Pledge of Allegiance)。