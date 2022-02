台灣之光 喬榮治獲選AIMBE院士

喬教授獲選AIMBE院士殊榮,實屬台灣之光。(休士頓台北經文處提供)

來自台灣的南衛理公會大學(Southern Methodist University,SMU)教授喬榮治,當選美國生物醫學 工程學院(AIMBE, American Institute for Medical and Biological Engineering)院士。他是該校第一位任職期間獲選的院士。

喬榮治為該校電機與電腦工程系Mary and Richard Templeton百年講座教授,因他在慢性病護理之新型無線與無電池植入式電子元件研發中傑出貢獻,而獲選AIMBE院士。

AIMBE院士由美國前2%頂尖醫學與生物工程師所組成,成員包括諾貝爾獎得主、美國國家工程院、醫學院與科學院院士。正式入院儀式於2022年3月25日在AIMBE 2022年度大會中舉行,喬教授將與152位院士一起接受此殊榮。

喬榮治於2018年加入南衛理公會大學,結合電磁學、微機電、奈米技術與醫學應用,專注於跨學科之研究與教育 ,致力於臨床醫學上需要的無線與無電池植入電子感測器與刺激器的學術研究及技轉研發。他的研究著重在實際應用,針對量化複雜的人體主觀感受的方法,以半導體製程的元件開發系統整合。多項穿戴式與植入式整合系統,將人體的生理信號以無線方式回饋給電刺激器,以閉環式系統將人體與電腦結合,抑制病人神經網路信號以減少疼痛感,或是刺激啟動胃壁蠕動讓胃輕癱病患能正常飲食。喬榮治的研究成果為個人化、數位化醫療模式開啟先驅。

喬榮治教授曾獲許多專業學會、公司、大學及政府頒授獎項,其中包括由德州 醫學理工學學院(The Academy of Medicine, Engineering and Science of Texas)所頒發之奧唐納工程獎(O'Donnell Award in Engineering)、洛克馬丁航太公司頒發之傑出工程教育獎、由高科技公司聯合贊助之德州科技巨頭創新獎(Tech Titans Technology Innovator)等。

喬榮治亦曾擔任電機電子工程師學會期刊(IEEE Journal of Electromagnetics), RF and Microwaves in Medicine and Biology創刊總編輯,以及2018 IEEE Microwave Biomedical Conference大會主席,現任IEEE Journal of Microwaves主題主編、IEEE Access編委會,與2022 IEEE Sensors Conference大會主席。

喬榮治擁有18項美國專利與10項申請中專利,他的研究成果曾被國家地理雜誌以34種語言專文報導,包括富比世(Forbes)雜誌,連線(Wired)雜誌,福斯全美商業新聞網的專訪。喬教授曾多次應邀在台灣的大學與工業園區巡迴演講,並拜訪各大專院校,2017年分別在國立中山大學與長庚大學進行微元件與智能型健康管理專題演講、2018年來台參加無線充電研討會(Wireless Power Transfer Workshop, WPT)等,分享科技新知、創業經驗、研究成果與電子醫學的願景,並促成台灣大專院校同儕及後輩與國際學術機構及產業合作契機。喬教授獲選AIMBE院士殊榮,實屬台灣之光。