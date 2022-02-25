打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

拿下冬奧金牌的天才少女谷愛凌 ，持續登上各類新聞頭條。也讓許多華人父母希望效仿其成功，讓孩子成為專業滑雪運動員 。然而谷愛凌風光的背後，其投入之大是一般人難以想像；也就是除了運動員自身天賦及努力外，投入的金錢恐怕超過一般中產家庭的承受範圍。

曾參加過世界盃，也曾在1988年及1992年代表台灣參加過兩次冬季奧運的滑雪職業選手唐慰祖，受訪分享他如何培養具參加冬奧資格的滑雪好手唐寧謙。

唐慰祖表示，在美國若想培養滑雪競技選手，一般來說，滑雪選手都得加入滑雪俱樂部，才有辦法在滑雪場有特地訓練的滑道練習，一年約需花上1萬元美金。假設每年的滑雪場、裝備、配件、教練等都自掏腰包的話，在訓練上一年約須花3至5萬美金。他建議培育冰雪運動人才，最好還是每年準備5萬元左右。此外，滑雪教練以天數計算，但是滑冰選手請的教練費可能更貴，因為滑冰是以小時來計算。

無論是滑雪還是滑冰，家長們都需要非常支持，像是唐慰祖，為了提供孩子滑雪環境，家就選在雪山旁，幾乎全家一家大小天天都往雪場跑，從小滑雪滑到大。為了不剝奪孩子讀書機會，也特地找了運動員特殊學校，好讓孩子可以專心練滑雪，也不忘讀書增加新知。當然這也很挑戰運動員本身的自律及毅力。由此可見，想培育一名職業運動員，家長也得花上很多心力及金錢。

參加北京冬奧會的中國代表隊成員中，不乏在北美地區長大的運動員。唐慰祖表示，滑雪滑冰項目在亞洲地區較弱，競爭比較沒有歐美國家激烈，後者在代表國家出賽上比較有希望，因此有機會代表亞洲國家出賽的某些運動員，確實會因為各方面考量狀況，選擇不同的道路角逐奧運會參賽資格。

據福斯新聞報導，今年中國冬奧代表隊裡有十多位選手出生於海外。像是當前大熱的自由式滑雪好手谷愛凌，來自北加州舊金山；花式滑冰選手朱易，在南加州洛杉磯長大；冰上曲棍球選手葉勁光出生於加拿大。前中國花樣滑冰教練李明珠表示，外國人要代表中國參賽，運動員必須要跟中國有關係，像是有家人親戚在中國，或是媽媽或爸爸是中國人等。