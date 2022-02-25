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哈里斯縣防疫降至二級 曾三度調升至最高級

編譯組／綜合報導
哈里斯縣防疫等級終於調降為Level 2: 橙色級。（FOX）
哈里斯縣防疫等級終於調降為Level 2: 橙色級。（FOX）

哈里斯縣縣長伊達戈（Lina Hidalgo）24日宣布，該縣防疫等級調降為Level 2: 橙色級，因為新冠確診與ICU住院人數持續漸少。疫情爆發以來，哈里斯縣已經三度調升防疫等級至最高級Level 1: 紅色級，這次調降代表該縣已經度過最難熬的Omicron病株高峰期。

依照縣府規定，Level 2之下，感染新冠的風險仍高，因此必須盡量減少人際接觸。未接種疫苗者必須將人際接觸降到最低，避免參加中大型活動，也只能依規定到部分店家。已經接種的人則可以依照規定進出，但是還是必須在室內公共場所配戴口罩，並減少與未接種者的接觸。詳細規定可上網查詢：ReadyHarris.org。 

伊達戈強調，Omicron病株真的重擊了哈里斯縣，雖然住院人數減少是個好消息，但是未來還有可能出現其他病株或感染高峰，因此她的期待與呼籲不變，每個縣民都應該接種疫苗，避免再度出現感染高峰。

同時，由於俗稱牛仔節的「休士頓畜牧展覽和牛仔競技表演」（The Houston Livestock Show and Rodeo）28日即將展開，哈里斯縣公衛局也呼籲民眾不要掉以輕心，參加時應該全程配戴口罩，降低感染Omicron病株的風險。

 

Omicron 口罩 疫苗

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