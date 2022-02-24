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休士頓牛仔節2/28回歸 亞裔商會歡迎

記者封昌明／休士頓報導
亞裔商會主席李雄（右起）、喻斌、Linda Toyouta要求加入明年休士頓牛仔節的籌備會。（記者封昌明／攝影）
亞裔商會主席李雄（右起）、喻斌、Linda Toyouta要求加入明年休士頓牛仔節的籌備會。（記者封昌明／攝影）

第90屆「休士頓畜牧展覽和牛仔競技表演」（The Houston Livestock Show and Rodeo）即將在下周一(2月28日)隆重登場，休士頓亞裔商會（ACC）李雄、前會長喻斌、Linda Toyota等，23日應主辦之邀前往比賽場地舉行記者會，說明本次活動重點項目。

去年因受到疫情影響取消的「休士頓畜牧展覽和牛仔競技表演」，總裁Chris Boleman非常重視亞裔商會一行的造訪，特地前來致意。發言人Lisa Gagnon表示，今年的活動有一些亞裔人士喜愛的食物，像韓國烤肉、波霸奶茶等，她歡迎所有亞裔人士前來共襄盛舉。

李雄表示，他希望主辦單位能利用中國新年的機會，到中國城舉辦小型牛仔秀，讓西南管理區來主導，吸引來自世界各地的遊客也能到中國城的來消費，至於展場內的攤位，他已向主辦單位爭取，明年也能有中國式的烤肉店進場，並進一步能加入明年的籌備會，讓亞裔的聲音能在主流社會發聲。

主辦單位表示，每年牛仔節上都有各項農業、教育、娛樂、西部傳統文化等各項活動，動員數萬名義工在會場的各個角落，為遊客進行交通指揮、現場導覽等服務，提供遊客一切可能的方便。民眾可上網https://www.rodeohouston.com/，了解購票等更多訊息。

「休士頓畜牧展覽和牛仔競技表演」（The Houston Livestock S...
「休士頓畜牧展覽和牛仔競技表演」（The Houston Livestock Show and Rodeo），總裁Chris Boleman（右三）歡迎亞裔商會李雄（右一）等一行到訪。（記者封昌明／攝影）

亞裔 休士頓 疫情

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