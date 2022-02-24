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德州糖城郵箱竊案頻傳 郵政督察局設監視器

編譯組／綜合報導 
德州糖城郵箱竊案頻傳，圖為三名疑犯的監視器截圖。（ABC）
德州糖城郵箱竊案頻傳，圖為三名疑犯的監視器截圖。（ABC）

德州糖城（Sugar Land）的郵箱，長年以來都是竊賊鎖定的目標，2021年感恩節以來就經發生過18起登記有案的郵件竊案。有鑑於此，美國郵政督察局（U.S. Postal Inspection Service）終於決定，在某些容易遭竊的地點增設24小時監視器，藉此嚇阻犯罪，協助警察循線逮人。 

糖城警局告訴ABC，這18起竊案中，至少有一起是郵政的自己人所犯，當事人偷了郵箱鑰匙然後竊取郵件，其他案件則是裡面的郵件不翼而飛。 

一位居民Russell Dunlap說，他們附近社區的USPS郵箱常常失竊，但是郵箱本身毫髮無傷，但租用人要取件時才發現箱門敞開，裡面空空如也。他說，雖然有些人貼了「24小時錄影中」的標示，但是顯然歹徒並不上當、照偷不誤。 

根據警方說法，郵政督察局本周終於計畫安裝監視器，找出可疑嫌犯，負責的探員Doug Adolph認為終於有機會逮到人了，因為有面貌、有車牌。不過當ABC詢問時，郵政督察局卻只說，他們的確與警方合作解決失竊問題，但是不願透露細節以免妨礙蒐證，不過懷疑被偷的民眾可以逕自通報督察局，電話為877-876-2455，也可上網登錄www.uspis.gov/report。

美國郵政 警察 德州

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