我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

​德州人語／華裔躋身貴族運動 仍換來刻板印象

德州人語

冬奧會終於落幕，但在許多方面的影響才剛開始。加州的滑雪場、滑冰場，充滿了更多野心勃勃的華裔家長。 

許多亞裔身材輕盈靈活，相比需要身體對抗的運動，大部分的冰雪運動似乎更適合亞裔。更何況，華裔前冰后關穎珊一代已經闢出來的一條路，這次冬奧會上那麼多閃耀的亞裔新星——周知方、陳巍、長洲未來、金善，乃至已經選擇代表中國隊的谷愛凌、朱易，都實證了這條成功之路可行。而且即使進不了國家隊，也至少能進名校，這叫華裔家長們如何不動心？ 

其實不難理解為何在美國主流社會的眼裡，成功的亞裔運動員都被視作其家長的「作品」，而同樣成功的其他族裔運動員，則被認為是其本身對該運動的一腔熱愛。這種想法當然不合邏輯，畢竟能達到奧運級別的健兒們，光是靠虎爸虎媽的「雞娃」是不可能的，那些亞裔選手必然也對這項運動有深沉的熱愛。而若是沒有家庭的鼎力支持，其他族裔的選手們光是憑藉熱情，也難以從小維持這些昂貴的運動訓練。學者也認為這種說法，是拒絕將亞裔美國人描述為「完整的人」。 

但這種刻板印象確實有起源，起源在於亞裔家長們願意付出的巨大教育投資，這和名校招生的「平權法案」討論還是同根同源。 

實用主義的華裔家長不排斥任何科目，只要對升學有幫助，而體育是名校錄取的重要門票。而那些被「全面發展」、「素質教育」包裝下的「爬藤寶典」，被華裔家長爛熟於心。但可藤校看似鼓勵學生有健康的體魄，但實則通過此法以延續其古老的菁英主義錄取規則。例如2019年爆出的名校錄取醜聞中，被富豪爸爸通過賄賂教練送入史丹福的趙雨思，就被偽造為帆船運動員。 

帆船顯然不是普通百姓能玩得起的運動。申請書上的「帆船運動員」字樣，潛台詞裡暗示的家庭財力不言自明。而那些街頭巷尾就能玩的平民項目，如籃球、足球，有太多從貧民窟走出來的勵志故事，但那不是藤校關心的項目。看看NCAA大學生男子籃球錦標賽，大約自50年代就沒有藤校拿過冠軍。而明明只要藤校願意，是完全可以設法網羅全國最佳的一批球員的。 

同理，滑雪、花滑，以及華裔家長近年來熱中的馬術、網球、高球，無一不是花費昂貴。而原本只有貴族才能玩的遊戲，卻因華裔家長捨得在教育上投資，這使得大量的中產階級華裔家庭也能躋身這些「高貴」的運動。 

但是華裔家長最終卻會發現，通過教育實現階級飛躍的這一套做法，在美國已經行不通了。即便是奧運冠軍、藤校菁英，也不過被蓋上「好移民」的章。這條路固然可以實現亞裔個體的成功，但距離改善整個亞裔群體的局面還很遠很遠。

亞裔 華裔 運動員

上一則

會計師提醒：海外資產應照規定申報 以免被罰款

下一則

善用約會軟件 盡快視訊防騙 過來人：別一直維持網戀

延伸閱讀

​華裔躋身貴族運動 仍換來刻板印象

​華裔躋身貴族運動 仍換來刻板印象
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議
陳巍是好移民、谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度再受關注

陳巍是好移民、谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度再受關注
冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博

冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博
「火箭陳」陳巍華麗復仇 勝利歸功音樂

「火箭陳」陳巍華麗復仇 勝利歸功音樂
陳巍奪金擊敗羽生 被譏「大猩猩鑿冰」辱華遭起底

陳巍奪金擊敗羽生 被譏「大猩猩鑿冰」辱華遭起底

熱門新聞

美女候選人莎菈斯托納在Tik Tok有更露骨的背影。 (Sarah Stogner)

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

2022-02-21 19:00
密爾瓦基威大前華裔教授劉悅，日前在聯邦法庭承認詐欺中國留學生。(UWM臉書)

5年騙110萬 密爾瓦基威大前華裔教授詐欺中國生認罪

2022-02-15 12:06
喬治P.布希(右)的布希家族在德州有雄厚政治根基。(George P. Bush競選網頁臉書)

川普與小布希互噴口水後 共和黨兩大勢力在德州攤牌

2022-02-22 19:37
星巴克店員的暖心訊息，令德州媽媽感念。（Brandy Roberson推特）

「取下杯蓋」星巴克員工遞暗語替女兒解圍 德州媽暖心

2022-02-20 20:40
猶他大學發生一起疑似家暴殺人案，一名來自中國的26歲研究生以注射海洛因的方式，殺害他的女友、同樣來自中國的19歲新生。(猶他大學網站)

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

2022-02-14 22:41
賣車之前，須先確定某些軟體訊息已徹底清除。(Unsplash/Hannes Egler)

賣車前 徹底清除這幾個地方 免招惹隱患

2022-02-21 20:28

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創