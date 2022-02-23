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發近全裸競選視頻…德州美女候選人一脫 媒體撤背書

編譯組／綜合報導
美女候選人莎菈斯托納在Tik Tok有更露骨的背影。 (Sarah Stogner)
美女候選人莎菈斯托納在Tik Tok有更露骨的背影。 (Sarah Stogner)

位高權重的德州鐵路委員會主席職位，美女候選人莎菈斯托納(Sarah Stogner)在Tik Tok上放了一段幾乎全裸的競選視頻，聖安東尼奧快訊報隨即收回給她的背書。

在3月1日舉行的黨內初選中，莎菈斯托納挑戰現任共和黨籍德州鐵路委員會(Railroad Commission of Texas，簡稱RRC)主席韋恩克利斯汀(Wayne Christian)，聖安東尼奧快訊報在2月11日的社論中宣告支持莎菈，認為她將給這個130歲的陳腐機構帶來新氣象。鐵路在美國經濟上已經式微，但RRC規管石油和天然氣工業，德州又是美國最大的能源州，因此這個職位極為重要，許多位候選人都表示上任後要把這個機構改名以符合現狀。

去年2月的世紀大寒造成深重的民怨，現任RRC主席韋恩克利斯汀備受批評，民眾認為就是因為他沒有盡責，才會造成數百條人命和幾十億元的損失。莎菈是石油天然氣方面的律師，有能源方面的專長知識和經驗，長相又極出眾，在民調上只差克利斯汀4個百分點，很多人認為她會給RRC帶來改變，讓這個職位不再是尸位素餐的高薪閒差事。

孰知莎菈上周在Tik Tok上放了一段視頻，她頭戴一頂牛仔帽，幾乎全裸的騎在一座抽油井(oil pump jack)上，立即引發輿論大譁，在中文裡抽油井的外號是「烏鴉嘴」。聖安東尼奧快訊報編輯組認為她的做法不倫不類，把幾天前才給她的背書收回，改支持另一名共和黨的候選人達韋恩提普頓(Dawayne Tipton)。

德州美女候選人莎菈斯托納一脫成話題。 (Sarah Stogner網頁)
德州美女候選人莎菈斯托納一脫成話題。 (Sarah Stogner網頁)

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