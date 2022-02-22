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遭雇主開除、未婚妻落跑 年輕律師仍信川普贏總統大選

【達拉斯訊】
即使眾叛親離，保羅戴維斯仍堅定相信川普。(Paul M. Davis推特 )
即使眾叛親離，保羅戴維斯仍堅定相信川普。(Paul M. Davis推特 )

達拉斯地區一名高薪年輕律師，參加去年1月6日國會暴動後，次日即遭雇主開除，接著未婚妻落跑、許多朋友不再跟他往來，但他至今仍然堅信川普是2020年總統大選的贏家。

暴動發生前，39歲的保羅戴維斯(Paul M. Davis)是一家保險公司的內部律師，他到華府參加暴動後把視頻放上社交媒體，隨即有人向他的僱主投訴，1月7日公司在推特上與他劃清界線，宣告他已遭開除。接著北德州一家電視台報導他參與暴動，而且是在他弗里斯科市(Frisco)的住宅前報導，他害怕會有一群暴民侵入，先將他酷刑伺候再把他殺死，因此不敢再住在家裡。

兩周後他的未婚妻跟他分手，他因為沒有收入必須把房子賣了。接著他跟另一位挺川的律師聯手，去年3月在北德州的聯邦法院提出訴訟，要求法官把拜登的總統職權停頓，改由川普任內的一些內閣首長組成公議會，由公議會主掌治理國家的大權，直到法院最後宣告川普復辟為止。

兩個月之後兩名挺川律師之間意見不和，那位律師又把戴維斯開除，到6月份因為法院根本懶得浪費時間在這種無謂的訴訟，戴維斯又手頭拮据，只好把訟案撤銷。接著戴維斯看出德州反疫苗勢力巨大，他自己開了律師樓，專門替拒打疫苗的州民、員工跟政府單位與雇主抗爭。

戴維斯指出，暴動之後的那幾個月，他曾經墮入幽暗恐怖的深淵，到了不想活下去的地步，但他對參加暴動沒有悔恨，那是神給他的人生使命，2020年的大選是被拜登偷走的。記者問他：選舉時大權在握的是川普，如果有人有辦法做票，必定是掌政的那人，怎麼可能是一介平民的拜登？戴維斯表示，深政府中多數人排斥保守主義，那些人想盡辦法要讓民主黨掌政。

有些人不懂為何FBI還沒有將他逮捕控罪，畢竟他自己坦承參加了那場叛亂(insurrection)。戴維斯表示，這一年多他常常睡不著覺，因為不知道什麼時候FBI的人員會突然闖進家中。

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