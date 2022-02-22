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網紅騙錢 德州檢察長提告 要她賠償140萬元給客戶

【福和市訊】
布瑞特妮道恩戴維斯遭德州檢察長提告。(Brittany Dawn Davis網頁)
布瑞特妮道恩戴維斯遭德州檢察長提告。(Brittany Dawn Davis網頁)

福和市一名飲食與健美生活網紅遭德州檢察長辦公室提告，指控她騙取消費者金錢，要求法院讓她賠償140萬元還給付費客戶。

布瑞特妮道恩戴維斯(Brittany Dawn Davis)一直沒有公開她的出生年月日，一般相信她剛過30歲，2014年她參加比基尼健美競賽後，開始在網路上推展她的健美生活型態，並經常講論基督信仰和提倡女性權益，吸引許多期盼健康美麗的女網民追隨她。在Tik Tok上她有100萬名粉絲，在YouTube上有25萬名觀眾。

她承諾給客戶規劃量身訂做的健美與飲食計畫，她和客戶用視頻面談後，開發出特定的計畫，早期每名客戶繳費420元，後來收費比較低廉，每人從92元到300元不等，客戶遍及全國各州。經過一段時間，有些客戶責怪因為她給的不當建議，讓客戶出現飲食習性疾病(eating disorder)的問題。另外，她的健美計畫大多是用電郵傳送的，但她卻給許多人收「送貨費」(delivery fee)。

另外，許多客戶抱怨並沒有得到一對一的諮商，與她原先的承諾不符，她們在網路上聯繫以後，發現多數人得到的是「制式計畫」，根本不是量身訂做的計畫。到了2019年，臉書上「制止布瑞特妮道恩」(Stop Brittany Dawn)的群組已經達到1萬5000人之多，因為問題越來越頭疼，現在她已不再出售健美計畫。

如今她把生意經轉向在德州各大城市舉辦基督徒退省會(Christian retreats)，每人收費125元，在她的網站上，她承諾參加的女基督徒會與其他「敬畏神的女子」(God-fearing women)一起體驗「以福音為中心的一天」(gospel-centered day)。有些被騙過的客戶指出，她已從一名奸商變身為一根神棍。

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