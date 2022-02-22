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德州少女多次生育全國之首 有的家庭祖孫三代都是嫩媽

編譯組／綜合報導
德州高中沒有性教育課程，少女生育比例高。(Unsplash.com)
德州高中沒有性教育課程，少女生育比例高。(Unsplash.com)

近幾十年來，儘管全國青少年生育率顯著下降，但德州仍高於全國平均，位居全美前十。2020年在德州分娩的青少年中，超過六分之一已有孩子，多次生育的青少年比率居全國之首。

不僅如此，在德州所有新生兒中，約6%是在2019年和2020年間由青少年所生。

德州論壇報報導，就像許多青少年一樣，羅德里格斯（Iryanna Rodriguez）的一天開始得早，結束得晚。她經常從醒來的一刻開始便追著時間跑。這位18歲的少女，要兼顧所有正常高中生的生活，上課、交男友、尋求兼職工作，以及照顧她兩名孩子。

羅德里格斯第一次懷孕是13歲時，她的兒子今年四歲，去年又有一名女兒。她說，孩子是她最大祝福，教會她的東西，比她意識到的更多。「但是，是的，兩個孩子比一個孩子難多了」她笑著說。

她與男友住在一起，但在撫養孩子上，得到很多的家庭支持。羅德里格斯說，母親在15歲時生了第一個孩子，她的祖母也是名年輕的母親。

近幾十年來，全美青少年生育率急速下降，2019年創下歷史新低，每1000名15歲至19歲女孩中，有16.7名孩子出生，根據聯邦疾病控制與防治中心（CDC）數據，德州同年紀的女孩中，每1000人有24名孩子出生。

此外，2020年德州分娩的青少年中，還有一驚人比例，超過六分之一者「至少有一名孩子」。

德州論壇報使用CDC數據進行分析發現，德州與阿拉巴馬州（Alabama）一樣，在全美所謂「青少年重複生育」（Repeat Teen Births）比例最高。過去十年中，該州青少年重複生育率一直居全美前五。

德州並不要求高中教授性教育，且絕大多數學校都專注於性禁慾。該州對尋求節育的青少年有錯綜複雜的要求，目前正根據全美最嚴格墮胎法進行。

倡導者和青少年說，上述情況都使青少年沒有足夠的工具來主動管理自己的生殖健康，這對他們自己、孩子和社區造成長期影響。

根據左傾的德州自由網路（Texas Freedom Network），2015年至2016學年，25%學區不提供性教育，58%學區只教授禁慾性教育。

2020年，德州教委會20年來，首次對該州性教育標準進行全面改革。雖然校園仍需強調禁慾，但自今年起，七、八年級學生還需學習其他的節育方法。

教委會拒絕要求學區教授性取向、性別認同等。在立法機關改變後，德州的所有性教育，現在都是「選擇性加入」（opt-in），這意味著家長必須主動讓學生參加這些課程。

德州 教育 學區

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