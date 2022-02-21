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皇家冰淇淋染李斯特菌 銷德州等9州

編譯組／綜合報導
皇家冰淇淋公司回收多項產品，清查是否染菌。(皇家冰淇淋公司)
皇家冰淇淋公司回收多項產品，清查是否染菌。(皇家冰淇淋公司)

The Royal Ice Cream Company(皇家冰淇淋公司)宣布擴大產品召回(recall)行動，德州是產品分銷的九個州之一，產品可能受李斯特菌(Listeria)汙染，免疫力差的人食後甚至可能喪命。

聯邦食品與藥物管理局FDA(US Food and Drug Administration)發布的通告指出，總部設在康乃狄克州的皇家冰淇淋公司，一間工廠在檢測中發現設備上有李斯特菌的跡象。李斯特菌像沙門氏菌一樣，會有相當嚴重的後果，消費者不可掉以輕心。健康強壯的人吃進李斯特菌，會出現高燒、嚴重頭疼、極度腹痛、上吐下瀉等症狀，免疫不足者以及兒童、年長者可能喪命。

FDA指出，只有一家工廠有李斯特菌汙染顧慮，產品包裝上印有CT121或CT#121工廠記號，該工廠的產品分銷到德州、紐約州、麻州、康乃狄克州、羅德島州、維蒙特州、路易斯安那州、佛州和新罕布夏州，欲知詳情請上fda.gov/safety查詢，消費者可將剩餘產品送回零售商店取得全額退款。

由於該公司以許多品牌行銷，消費者必須詳細檢查包裝，如果生產商是皇家冰淇淋公司，就要進一步檢視工廠記號。產品召回行動牽涉到的品牌包括：Royal Ice Cream、Batch　brand、Ronny Brook Ice cream、New Orleans Ice cream、Maple Valley Ice Cream、Art　Cream、Sweet Scoops Yogurt、Gelato Fiasco、Biggy Iggy’s Ice Cream Sandwiches、Munson Chip Wich Ice Cream、Giffords Ice cream Sandwiches、Chewy Louie Ice Cream、Snow Wich Ice Cream、Newport Creamery。

皇家 德州 康乃狄克州

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