德州假車牌全美最氾濫 DMV局長請辭

德州DMV局長Whitney Brewster請辭。（Whitney Brewster／LinkedIn）

德州 車輛管理局（DMV ）局長Whitney Brewster本周宣布辭職，因為「該是換新人來掌舵的時候了」。雖然她並未明說問題何在，但媒體分析，癥結應該就在德州臨時車牌的審核與發放程序漏洞太多，以致於德州成為全美偽造車牌的最大來源地。Whitney Brewster自2012年起就擔任德州DMV局長，其職將由副手Shelly Mellott暫代。

偽造德州車牌的問題已經出現幾年了，但去年被媒體連續披露後才引發輿論關切。Whitney Brewster去年12月1日的聲明還強調，雖然德州立法機關通過相關法案，但是DMV「雙手被縛」、「無力回天」。她在今年2月7日的聲明中，沒有直接提及偽造車牌的問題，僅強調「儘管我們每天孜孜矻矻處理問題，但是相關各方還是不滿」，「雖然做為公僕很難面對，真的盡了力卻要退下的場面，但是我覺得現在該是時候換人掌舵了」。

媒體自去年開始披露的偽造車牌案件，包括行銷全美、「產值」高達2億元的德州北部冒牌車商，以及三名歹徒合謀販售60多萬張德州零時車牌等案。聯邦調查局（FBI）駐休士頓的幹員Brannon Coker還曾表示，德州確實又領先全美，但是卻是在偽造車牌的數量上的不光榮排行。

臨時車牌原本只是供駕駛人，在拿到正式車牌前的替代用品，但因為德州DMV的審核程序太過鬆散，因此歹徒可以輕易取得車商資格，以印表機大量印發紙本車牌，還以網路販賣到全美各地，除了讓罪犯躲避警方追查，還能用於逃避車檢或保險 。

德州議會在去年6月通過法案，授權德州DMV可以積極執法，杜絕偽造車牌，包括限制每個車商可以核發的臨時車牌數量，或是在得知不法後撤銷車商資格。不過，根據Whitney Brewster先前的說法，DMV顯然無力回天。