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專竊倉儲 開鎖大師意外落網

【奧斯汀訊】
開鎖大師伊安林熙。（奧斯汀市警局）
開鎖大師伊安林熙。（奧斯汀市警局）

德州中部去年發生一長串出租儲藏間(storage rental)竊案，大量贓貨在500多家當舖消化，瞞天大盜終於意外落網，警方呼籲民眾檢查自己是否也是受害人。

奧斯汀市警局指出，從去年3月至12月，奧斯汀以及周圍地區至少有十多處的出租儲藏間發生竊案，竊賊手法高超，他能像鎖匠一樣把鎖打開，然後悠游自在的詳細篩選儲存的物品，把高價值的東西挑出，然後把鎖具鎖回門上，從外觀上看根本看不出被入侵過，以至於儲藏間的管理人員也不知道哪一間曾被偷過，警方給這名竊賊取了「　　開鎖大師」(master lock picker)這個外號。

租用儲藏單位的人頻頻向管理人員投訴物品失蹤，報案後警方也一直無法破案，快到年底的時候，搬家卡車出租公司U-Haul向警方報案，指出一輛卡車遭竊，12月14日公路巡警在高速公路上認出那輛卡車，攔下以後發現卡車裡裝著許多可疑財物，遂將司機逮捕，他的名字叫伊安林熙(Ian Roben Austin Linsey)。

經過一番調查偵訊，警方發現他應該就是儲藏間大盜，他至少闖了十多處出租儲藏間，侵入的儲藏單位不知凡幾。警方因此發布通告，呼籲租用儲藏單位的市民去詳細檢視儲存的物品，看看是否也是受害人。被警方收存的贓物，目前也在尋求失主取回，與本案相關的人士，可向奧斯汀市警局的探員道恩韓森(Dawn Hanson)聯繫，電話是(512) 974-4457。

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