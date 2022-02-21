拜登喊停「川普牆」 德州獲1700片免費鋼梁牆板續建

艾伯特州長(左)表示取得建邊牆用的鋼材。(艾伯特臉書)

川普 掌政四年期間，德州 與墨西哥 之間建出52哩高牆，拜登從去年4月起取消建牆合約，但德州政府如今仍然繼續建牆，而且剛剛取得1700片免費的鋼梁牆板(steel wall panels)。

艾伯特州長15日(周二)宣布，州政府設施委員會(Facilities Commission)根據聯邦剩餘物資計畫(Federal Surplus Program)，向聯邦申請棄而不用的鋼梁牆板，從美國南方與墨西哥接鄰幾州的許多築牆工地上，取得1700片鋼梁牆板，將用於繼續興建川普牆。艾伯特正在為競選連任努力，甚至有意參加2024年總統大選，邊界牆是多數德州人民贊成的，艾伯特此舉更為自己添加了政治籌碼。

艾伯特是在去年6月宣布繼續建牆的計畫，州政府撥出2億5000萬元在建牆工程，隨後艾伯特敦促民眾捐款協助建牆，很快就籌到5520萬元，但後來公布捐款明細時，才發現那筆錢幾乎全部來自一位金主，並不是有許多普通老百姓齊力出錢支持。川普任內所建的牆，平均每一哩耗資4600萬元，因此5520萬元只夠築一哩多一點的邊界牆，因此這多半是象徵意義，而不是重大施政成就。

目前正在進行的邊界牆，包括德州最西邊沙漠中伊戈帕斯(Eagle Pass)的一段以及德州南端麥凱倫附近1.7哩的一段，但這兩段都不會用到新取得的鋼梁牆板。艾伯特的競選團隊向紐約郵報(New York Post)指出，州長已經又替邊界牆計畫增撥10億元經費，這批款項來自銷售稅(sales tax)。