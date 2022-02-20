解封 聖安東尼奧節3月31日盛大回歸

去年受疫情影響的聖安東尼奧節今年全面恢復。(Fiesta San Antonio網頁)

一年一度的聖安東尼奧節(Fiesta San Antonio)今年全面恢復，將於3月31日登場，民眾在疫情 封鎖將近兩年後熱切期盼這個吃喝玩樂的大活動。

這項盛大活動前後進行11天，到4月10日閉幕。2020年3月疫情大爆發以後，那年的聖安東尼奧節取消，2021年雖然開了縮小版，但因為許多攤販沒有參加、遊客數量很少，場面十分冷清。

為了減少人與人之間的接觸，去年的活動中完全不用現金交易，而是推出「快速通行證」(Blastpass)，遊客先把金額灌在裝有晶片 的手環(wristband)上，在飲食攤位只要把晶片在掃瞄機前晃一下，就可以無接觸的付款，這項創舉今年沿用，但可能也會允許使用現金和信用卡、現金卡。

在節慶的中間時段有為期四天的「夜市」，取名為「老聖安東尼奧之夜」(Night In Old San Antonio)，簡稱尼歐薩NIOSA，今年是從4月5日(周二)到8日(周五)。NIOSA是在歷史古蹟區，以「小村」(La Villita)為中心，最受遊客歡迎的地點包括牛犢廣場(Maverick Plaza) 、邊疆鎮(Frontier Town)、小丑巷(Clown Alley)和愛爾蘭平原(Irish Flats)，目前這一帶正在進行復舊更新的工程。

節慶中有兩項大規模遊行 ，一個是「百花爭豔遊行」(Battle of Flowers Parade)，一個是「節慶火炬遊行」(Fiesta Flambeau Parade)。傳統上遊行路線以百老匯街(Broadway)為主，但這條路上有許多工程正在進行，因此今年的路線有所更動，出發地點改為聖安東尼奧學院(San Antonio College)旁邊，沿著緬因街(Main Street)向南行，然後曲折迂迴到聖馬莉街(St. Mary's Street)結束。