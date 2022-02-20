洛克特案 律師：警方開槍前未表明身分

休士頓 紀事報報導，今年2月7日遭休士頓警方開槍打死的27歲男子洛克特（Charion Lockett），其家人與代表律師18日表示，警方在開槍前，從未表明自己的身分。

洛克特代表律師指出，新公布2月7日槍擊案警方隨身攝影 機鏡頭畫面，支持他們的信念，也就是洛克特在被殺前一刻，仍擔心著自己的生命安全。

其中一位律師Taft Foley說，「為什麼他們在沒有自稱自己是警察 時，就拿著槍出現在他家？」「這就是為什麼這起案件是個悲劇的原因，它本來是可以避免的。」

警方稱，身為非裔的洛克特是襲擊者。休士頓警局助理局長諾爾（Belinda Null）在一分影片聲明中說，「當警方走進其住所時，洛克特正坐在車道上的車內。他走出來，朝著警方開槍，並向房屋大門走去。」

但洛克特一名律師表示，從警方的影片中，並沒有他開槍的畫面。他的家人說，洛克特並無犯罪紀錄，且擁有碩士學位，正申請法學院。

據悉，案發當天，警方正試圖以使用致命武器嚴重搶劫罪名逮捕洛克特時，將其開槍打死。去年11月26日，他被指控試圖持槍搶劫一名他在高中認識的男子。Foley說，他質疑請方指控的有效性，因為根據他的調查，法官最初拒絕警方逮捕令請求。

警方18日以哈里斯縣警局辦公室正進行調查為由，拒絕對此案發表評論。

Foley說，洛克特直到2月7日上午9時30分，也就是去世前一小時左右，接獲警方電話，才知道有逮捕令。他告訴警方，想打電話給他的律師並自首。

「他坐在他的車內，根據他母親說，這是他經常做的事。他坐在車內冥想、祈禱」Foley說。

根據隨身攝影機鏡頭，案發當時可看到一輛沒標記警車的紅色汽車，乘客側車門被打開，車子一面加速駛向洛克特的家。坐在乘客側的警員將槍舉到車門上方，汽車一面行駛時，至少可聽見一聲槍響。

根據攝影鏡頭，尚不清楚是誰開了第一槍。沒有任何鏡頭顯示洛克特向警方開槍，槍擊開始前，也沒有任何警察向洛克特表明身分。

在聽到槍聲後，一名警員站起來，趁洛克特還在車內時，朝房門方向開槍。當他的同伴跳下車時，其餘警務人員繼續開槍，然後，洛克特倒下。

一名鄰居出現在一段隨身攝影機鏡頭中告訴現場警方「他是好孩子，請不要開槍。」

槍案發生數小時後的記者會上，休士頓警局局長費納（Troy Finner）說，四名警察還擊，並被停職。

Foley說，洛克特持有攜帶隱蔽手槍的執照，警方應該知道這點。他說「整個社區都在想，為什麼這起事件結局是一名孩子死亡告終，他是一個社區的榜樣。」