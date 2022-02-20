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德州殺人性侵嫌犯 38年後落網

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，60歲的摩根（Edward Morgan）於1984年，在達拉斯倉庫後面，殺害和性侵當年21歲的湯普森（Mary Jane Thompson）。時隔38年，摩根18日終遭警方逮捕，以謀殺罪被關押於達拉斯監獄，保釋金尚未確定。

宣布逮捕消息的達拉斯縣檢察官辦公室（Dallas County District Attorney's Office）表示，該辦公室負責冷案（cold-case）的小組、達拉斯警方和聯邦調查局（FBI）合作偵辦此案，並使用一如識別加州臭名昭彰金州殺手（Golden Sate Killer）的先進DNA檢測技術。

達拉斯縣助理檢察官德安東尼（Leighton D'Antoni）在書面聲明中說，「我們將透過共同努力，持續解決達拉斯有史以來最棘手的冷案。」

湯普森最後一次露面是1984年2月11日，當時她搭乘公車前往當時位於工業大道（Industrial Blvd.）上的三合一醫療診所（Trinity Medical Clinic），但該中心已關閉。

兩天後，她的屍體在史泰蒙斯走廊（Stemmons Corridor），Irving大道2300號街區一個倉庫後面，廢氣鐵軌附近被發現。相關單位發現其遭性侵，並被自己暖腿套勒死。檢察官辦公室稱，襲擊她的人一直逍遙法外，直至日前。

湯普森在花店與餐廳工作，渴望成為一名模特兒。她之前住在休士頓和洛杉磯，去世前六個月搬到達拉斯。

達拉斯警方於2009年重新審理此案，並對1984年屍檢的拭子進行DNA檢測，發現該拭子與未知男子DNA特徵相符。警方於2018年再次重審此案，使用新的法醫檢測技術，發現該DNA與摩根匹配。

德安東尼說，當局將持續用此新技術於一些冷案中。

「我們並不是每天都能破獲一樁38年前的冷案，這需超凡的奉獻精神，與對正義的真誠承諾，才能堅持到底。」

DNA 檢測 檢察官

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