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遭猛犬攻擊 7歲男童休養數周快樂返校

【福和市訊】
康諾蘭德斯從校車上下來時突遭猛犬攻擊，幸復元得很好。(ABC8)
康諾蘭德斯從校車上下來時突遭猛犬攻擊，幸復元得很好。(ABC8)

位於福和市(Fort Worth)西北邊約20哩的艾佐城(Azle)，七歲小學生從校車下來後遭鄰居的猛犬攻擊，休養幾個星期後8日(周二)重回學校，社區人士給他的支持鼓勵，讓他恢復了快樂的性格。

康諾蘭德斯(Conner Landers)周二從校車上下來時，他的媽媽在三岔路口接他，他的臉上還看得出有些傷疤，但他其實復元得很好，因為他幾周前被猛犬攻擊後滿臉都是傷口，可以想見他當時的恐怖經歷。

康諾的母親表示，當天康諾下了校車以後，往自己家的方向行走，路對面鄰居的狗從鐵籬中衝出，把康諾的背包、夾克都撕爛了，然後把他壓在地上撕咬。當時康諾的母親還不知道外面發生了狀況，是隔壁的鄰居羅瑞娜帕克(Lorena Parker)看到康諾的慘況，她撿起一根棍子去打狗，但那隻狗還是不肯鬆口，把康諾往另一個方向拖行，帕克繼續追打那隻狗才終於跑走。

康諾被送醫急救，醫護人員花了三個小時給他動手術，修復臉部、頭皮、頸部、手臂、腿部、胸部的20多個傷口、把咬斷的神經接合，住院好幾天後回家休養，醫生表示還要動幾次神經接合與整形手術，讓他能夠恢復到更好的狀況。

縣警局於7日將狗主以「忽略」(neglegence)的重罪名逮捕，那隻斑紋拳師犬(brindle boxer)與鬥牛獒犬(bullmastiff)混種的大狗已被處以安樂死。縣警局人員指出，如果當時不是帕克冒險出手相救，康諾一定會被咬死，縣警局頒發500元的獎金給帕克，感謝她見義勇為的精神。社區人士並捐款購買木材，發動義工把他家用高高的木籬圍起，這樣他在廣闊的院裡遊玩時，不用擔心會有動物侵擾。

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