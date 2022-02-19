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方郁淇小朋友畫「德州牛」 獲台灣畫展佳作

記者封昌明／休士頓報導
方郁淇(右二）小朋友以一幅「德州牛」畫作，榮獲「中華民國第52屆世界兒童畫展」佳作獎，父母方盈超（左一）、張靜亞（右三），特地前來感謝JENI ART負責人朱老師（右一）。 （記者封昌明／攝影）
方郁淇(右二）小朋友以一幅「德州牛」畫作，榮獲「中華民國第52屆世界兒童畫展」佳作獎，父母方盈超（左一）、張靜亞（右三），特地前來感謝JENI ART負責人朱老師（右一）。 （記者封昌明／攝影）

位糖城的JENI 畫室再度傳來捷報，來自高雄目前家住梨城（Pearland）的方郁淇小朋友以一幅「德州牛」畫作，榮獲「中華民國第52屆世界兒童畫展」佳作獎，方郁淇的父母方盈超及張靖亞，日前特別來感謝JENI畫室的朱老師，感謝她教導有方。

方郁淇的畫作「德州牛」榮獲「中華民國第52屆世界兒童畫展」佳作獎。（記者封昌明／...
方郁淇的畫作「德州牛」榮獲「中華民國第52屆世界兒童畫展」佳作獎。（記者封昌明／攝影）

方盈超是高雄人，從小就留學美國，畢業於與休士頓大學，原本住在休士頓的明湖區，然後搬到梨城現在的住所，他與張靖亞在台灣就是鄰居，夫妻兩人都十分重視孩子的教育，不論是琴棋書畫，只要孩有興趣，再遠她們都要送孩子來學習。

這次他們是從明湖區的台灣人鄉訊中獲知這項競賽，於是就以電子郵件的方式參加報名，沒想到竟獲得獎項，令他們頗為振奮，也鼓勵孩子繼續學習。

JENI畫室負責人朱老師說，很多家長都問：怎樣培養孩子的興趣？怎樣拓展孩子的想像力和創造力？怎樣潛移默化地帶領孩子們進入藝術的殿堂？她做了很多有益地嘗試，並取得了優異的成績。

朱老師畢業於中國上海高等美術學府，並進修兒童心理學，在國內就從事兒童繪畫教學工作。

2013年底朱老師全家移民到休士頓，閒不住的她很快在糖城福遍中國教會找到發揮才能的空間，她每周四在老年團契教老人畫畫，深受老人家們的歡迎。於是老人家們把他們的第三代交給朱老師，教他們畫畫。

剛開始只有兩個學生，但在朱老師的精心指導下，不出半年就取得顯著進步，學生作品屢屢得獎。憑著良好的口碑，家長們口耳相傳，她的學生越來越多。

在以下比賽： Scholastic Art & Writing Awards 、 Rodeo Art competition 、Houston Word Series Of Dog Shows Art Competition 、Celebratingart、Duck stamp design，她的學生們都取得極其優異的成績。經歷六年多的精心打磨，JENI 畫室在休士頓糖城可謂桃李滿天下。

JENI 畫室開設的課程：基礎繪畫、人物速寫、風景速寫、兒童創意畫、風景色彩、靜物色彩、 靜物寫生、人物色彩、水墨畫、創作畫、油畫、陶藝。

教學模式：因材施教、小班授課、單獨講解、循環輔導。

朱老師有一個願望，就是讓每個喜歡畫畫的孩子都有機會進入繪畫的群體，接受正規的培訓，讓每個孩子在快樂中學習，感受藝術中的美。

有意報名者請電：832-613-3400。地址：4899 HIGHWAY 6 STE 206C MISSOURI CITY TX 77459(糖城廣場內)。

休士頓 中華民國 德州

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