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休士頓亞裔地產協會 多元慶虎年

記者封昌明／休士頓報導
身穿各國服裝各個族裔的經紀人大合照。（記者封昌明／攝影）
身穿各國服裝各個族裔的經紀人大合照。（記者封昌明／攝影）

亞裔地產協會（AREAA）休士頓分會，2月16日在斯坦福市金山酒家舉行慶祝新年活動，各個族裔的百餘位房地產經紀人齊聚一堂，在創會會長林富桂領導下，從祥獅賀歲到旗袍走秀等多個節目個個都精采絕倫，帶動現場高潮不斷。

影音來源：封昌明

休士頓亞裔地產協會在創會會長林富桂及李雄的帶領下，近年來不但大家都能賺錢，而且還能團結，更能娛樂，各種大型晚會在他們有促成下，新秀會員都歡笑的入會，會員人數逐年增加，而且跨族裔，是近年來休士頓少見人氣最旺的亞裔社團。

林富桂律師艷冠全場，帶領亞裔地產協會跨入2022年，後方為年度親善大使當選人。（...
林富桂律師艷冠全場，帶領亞裔地產協會跨入2022年，後方為年度親善大使當選人。（記者封昌明／攝影）

餐會主角林富桂頭戴后冠手持法杖，在會長Dan King的介紹下優雅出場，她向所有會員介紹到場的貴賓包括國會議員Al Green的助理、亞裔商會會長李雄、中華文化中心執行長華啟梅等，她並細數近來年雖受到疫情影響，但休士頓的房地產銷售依然火爆，她們也舉辦了多場市場分析演講，所有會員幾乎都賺到錢，她歡迎還未入會的朋友趕快入會，共享繁榮。

全美亞裔地產捐贈1000元給休士頓亞裔地產協會。（記者封昌明／攝影）
全美亞裔地產捐贈1000元給休士頓亞裔地產協會。（記者封昌明／攝影）

為了讓各個亞裔社區大團結，林富桂邀請各個族裔的年輕男士表演舞獅，向大家拜年，並且分別以不同語言說出「新年快樂」，博得滿堂彩。女士們則在林富桂的安排下，大秀各國民族服裝，包含了中國旗袍、南韓、菲律賓、日本、越南等，大家都秀出好身材，為現場帶來最佳娛樂效果。

建築師李兆瓊以虎年運勢向會員們演講。（記者封昌明／攝影）
建築師李兆瓊以虎年運勢向會員們演講。（記者封昌明／攝影）
國會議員Al Green代表（圖左）頒狀表揚亞裔地產協會。（記者封昌明／攝影）
國會議員Al Green代表（圖左）頒狀表揚亞裔地產協會。（記者封昌明／攝影）

建築師李兆瓊也應邀前來，為會員們演講「2022年虎年的運勢」及各生肖應注意事項，李兆瓊說，今年是虎年，屬虎的人步入本命年，運勢走向利弊兩極化，勢必要做好接變化的心理準備。所謂「一喜擋三災，無喜是非來」，本命年者要做好趨吉避凶和應對變動的準備，不過本命年是挑戰與機遇並存的年份，仍有機會獲得耀眼成就。

亞裔 休士頓 房地產

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