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裝潢包商 遭搶匪痛毆、敲落牙齒逼問財物藏哪

編譯組／綜合報導 
攻擊Phillip的嫌犯，與Phillip被打掉的門牙。（ABC）
攻擊Phillip的嫌犯，與Phillip被打掉的門牙。（ABC）

休士頓一名建築包商Phillip近日在Memorial地區幫人裝潢，但傍晚收工時卻碰上劫匪，對方不但綑綁、囚禁他，還用敲落牙齒的殘忍凌虐方式，逼問財物藏在哪裡。但Phillip趁機對抗，機警地引起附近家犬的注意，最後歹徒匆忙逃逸，留下一些已經包好的物品來不及帶走。

Phillip臉部的割傷。（ABC）
Phillip臉部的割傷。（ABC）

不願公開姓氏以免遭到報復的Phillip說，他當天正幫Misty Meadow Lane的房屋收尾，幸好當天60歲的女屋主並不在家，否則可能更慘。但是Phillip本人已經夠慘，不但幾顆牙齒活生生被鐵棒打落，還被綑綁手腳關廁所。 

更怪異的是，歹徒在敲落包商牙齒後，居然把牙齒全部撿起來，放進一個小袋子裡收走。被害人的上方牙齒幾乎都被敲下來。

Phillip遭捆綁的雙手。（ABC）
Phillip遭捆綁的雙手。（ABC）

整個過程約一小時，期間每當歹徒找不到更多東西時，就會回來拳打棍落一陣。最終Phillip終於掙脫一手，忍住劇痛堵住浴室的門，不讓歹徒再進來，並大喊與製造噪音引起附近犬隻的警戒。歹徒當時還曾威脅要一槍幹掉他，他說反正怎樣都是死，乾脆抵抗到底。 

不過因為狗吠越來越凶，歹徒最後終於逃跑，還留下一些物品沒拿走。監視器畫面顯示，搬運贓物的是一台紅色皮卡，警方於4日在Kempwood 9550號餐廳的停車場找到犯案車輛。目擊者說，駕駛是個40多歲的拉美男子，當時走入9540號的公寓，但警方尚未抓到人，因此請民眾提供線索給Crime Stoppers，最高可獲5000元。

休士頓

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