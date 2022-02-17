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休士頓男開槍追搶犯車 誤殺9歲女童

編譯組／綜合報導 
身亡的九歲女童Arlene Alvarez。（KHOU）
身亡的九歲女童Arlene Alvarez。（KHOU）

休士頓東南區Woodridge Drive的銀行ATM 14日晚間9時發生搶案，被搶的41歲厄爾斯（Tony D. Earls）追逐歹徒，並向接應歹徒的車輛開槍。但事後才發現，該車並非做案車輛，而是準備去吃情人節晚餐的一家四口，後座的九歲女童阿瓦雷茲（Arlene Álvarez）頭部中槍已經往生。 

自稱開槍射擊搶匪的Tony D. Earls。（KHOU）
自稱開槍射擊搶匪的Tony D. Earls。（KHOU）

警方公布的過程顯示，厄爾斯當晚與妻子前往Chase Bank的免下車ATM提款，但遭到埋伏歹徒上前持槍搶劫，歹徒事後逃逸，但厄爾斯大膽尾隨，並向他認為的接應車輛開槍，但嫌犯仍然成功脫逃。 厄爾斯事後向警方通報遭搶，並離開現場。 

但是厄爾斯事實上擊中的是阿瓦雷茲一家的座車，當時坐在後座的阿瓦雷茲正在玩手機並戴著耳機，以至於父親Armando Álvarez聽到槍聲要大家伏低時，阿瓦雷茲依然正座，最後被擊中頭部。

Arlene Alvarez的父母，悲痛地在記者上回憶無辜被槍殺的九歲女兒。（K...
Arlene Alvarez的父母，悲痛地在記者上回憶無辜被槍殺的九歲女兒。（KHOU）
 

阿瓦雷茲的父母親16日在面對媒體時說，厄爾斯當然會說他是正當防衛，但他們認為不是。父親說，如果是自衛，不該追著某人跑過兩個街區，然後對街上隨便一輛車開槍。當場再度泣不成聲的母親Gwen Álvarez則說，大家應該正視「路怒」現象，她要為女兒討個公道。 

阿瓦雷茲生前是De Zavala的四年級生，父親說她喜歡自製影音部落格，還會照顧弟弟。警方事後逮捕了厄爾斯，他也在當晚出庭應訊。厄爾斯因持槍重傷害被告，目前仍不知罪名是否會被加重。厄爾斯保釋金定為10萬元。

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