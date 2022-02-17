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摩洛哥移民誤入民宅車道 遭白人屋主槍殺

聖安東尼奧訊
摩洛哥移民多吉迷路誤入民宅車道遭射殺。(KVUE電視台)
摩洛哥移民多吉迷路誤入民宅車道遭射殺。(KVUE電視台)

聖安東尼奧郊區2021年10月發生白人屋主，槍殺侵入地界摩洛哥移民事件，開槍的65歲男子已遭大陪審團以一級謀殺罪名起訴，但法律專家認為，他在庭審中的命運尚不可知。

馬丁岱爾(Martindale)是位於聖安東尼奧東北邊約60哩的小城，警方指出，去年10月11日凌晨3時，31歲的摩洛哥(Morocco)移民多吉(Adil Dghoughi)要去女朋友的家，但他似乎迷路了，他把2016年份的Audi轎車開上一戶住家的車道，男屋主持槍出來將他射殺，他女朋友的家離那裡只有三哩路程。

誤入民宅車道遭射殺的摩洛哥移民多吉座車。(KVUE電視台)
誤入民宅車道遭射殺的摩洛哥移民多吉座車。(KVUE電視台)

根據警方的紀錄，屋主透納(Terry Duane Turner)告訴警察，事發前他正好起來上廁所，他從窗戶看到有一輛陌生的車開上自家車道，於是他去取槍，然後到屋外處理，這時多吉已開始把車倒出車道，透納朝司機一側的車窗開了兩槍，車子要開跑時透納又朝司機臉上開了一槍，他向警察表示，因為司機取出槍讓他必須自衛，事實上多吉並沒有帶槍。

多吉身中兩槍，送醫後在次日傷重不治，家屬把他的器官捐出，有五人因而受惠，其中一人是個七歲男孩。警方在處理這宗命案時遭到許多指責，白人屋主一直到11天之後的10月22日，才被警方逮捕控罪，讓民權團體認為警方辦案有種族歧視的嫌疑。

多吉的母親和哥哥從摩洛哥到德州來參加9日的法庭宣告，他們指出，過了這麼久才朝找回公道之路前進了一小步，他們對美國法律系統有很嚴厲的批評。透納如果在庭審中被判有罪，面臨終身監禁或死刑，但多吉的家屬不願透納被處死。

法律專家指出，大陪審團的起訴門檻很低，但庭審時12名陪審員中，只要一人認為無罪就會流審。

警察 移民 種族歧視

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