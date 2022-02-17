美南銀行清寒獎助學金 開放申請

美南銀行第17屆「美南清寒獎助學金」申請活動，自2022年2月15日起開放申請，截止日至今年5月，預定於6月在美南銀行總行舉行頒獎儀式。

凡應屆高中畢業生並將於2022年秋季進入大學院校就讀，且需經濟援助的清寒優秀學子，學業GAP成績在3.0以上均具資格申請「美南清寒獎助學金」。

創設於2005年「美南清寒獎助學金」，由美南銀行董事會共同協議發起，表彰及獎勵優秀清寒應屆高中畢業生為主，期許藉助獎學金來協助弱勢族群學子，資助部分大學費用，為社會培養未來專業人才。創設到今，獲學術界和社區人士肯定與支持。

「美南清寒獎助學金」由評審委員會從申請學生中評出成績優秀前五名，每位可獲得獎助學金1000元。其審核標準依申請者所提供的在校課學業成績、課外社區服務相關證明資料、在學期間曾參加各種活動情況，或其他活動比賽的得獎資料等，例如演講比賽，運動比賽，學校樂團等，和家庭經濟狀況財務證明 (收入 )、兩封介紹信與教師推薦信、及學生自我介紹信兩頁。

有鑑於疫情 影響，在課外社區服務和學期間各種活動的評審會，將保留和調整審核標準。評選委員會在截止日後，開始審理評選，隨後會公布獲獎者名單，並以郵寄、電郵等方式各別通知獲獎者 。

「美南清寒獎助學金」申請資格不局限於美南銀行客戶，凡相關具體申請規定及資格要求、申請表格下載及相關詳情可至美南銀行網站查詢：www.swnbk.com;或至美南銀行各分行索取申請表格，亦可洽詢美南銀行公關Ling Chuang (莊幃婷) 713-272-5045 ，或email: [email protected]。