印心堂蕭老師 熱心社區公益活動
「美南亞洲華人羽毛球非營利組織」(SAAB, Southern Asian Association of Badminton )是成立於2021年非營利組織。創辦人楊一銘和共同創辦人黃珺慧希望在休士頓舉辦高質量的羽毛球比賽，包括美國羽球協會(USA Badminton)認可的全國積分賽，提高休士頓整體羽毛球水平。
該組織表示，將協助羽毛球教練 Son Dang 的社團，讓小朋友幫助残疾人打球，為這些小朋友提供平台，黃珺慧可代表公司幫忙提供義務勞動證明。同時也希望練球的孩子們，利用所學的羽毛球知識來回饋社會。Son Dang的羽毛球班網址: http:/www.lonestarbadminton.org/。
2021年，SAAB已經陸陸續續舉辦三、四場小比賽，累積一些經驗，希望未來能夠繼續舉辦高質量的比賽。該組織歡迎大家的支持和贊助。公司行號也可以match donation 方式贊助。 網址：https://www.southernbadminton.org/。
印心堂心靈輔導師蕭老師說：「這幾年看到好友黃珺慧喜歡打球，熱愛打球，非常高興能看到她與楊一銘、也是個熱愛打球並且能教打球的人，一起成立「美南亞洲華人羽毛球非營利組織」。運動能讓身心健康，尤其在疫情過後這一段時間，很多人還在適應目前的環境跟生活。 打羽毛球也是一種身心紓壓的運動，對身心健康有益、雖然自己沒有太多運動細胞、看到大家這麼開心打球都有點衝動想要報名。印心堂蕭老師網站：https://healinghopespiritual.com/。
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