印心堂蕭老師 熱心社區公益活動

印心堂蕭老師（左一）熱心社區公益活動。（蕭老師提供）

「美南亞洲華人 羽毛球非營利組織」(SAAB, Southern Asian Association of Badminton )是成立於2021年非營利組織。創辦人楊一銘和共同創辦人黃珺慧希望在休士頓 舉辦高質量的羽毛球比賽，包括美國羽球協會(USA Badminton)認可的全國積分賽，提高休士頓整體羽毛球水平。

該組織表示，將協助羽毛球教練 Son Dang 的社團，讓小朋友幫助残疾人打球，為這些小朋友提供平台，黃珺慧可代表公司幫忙提供義務勞動證明。同時也希望練球的孩子們，利用所學的羽毛球知識來回饋社會。Son Dang的羽毛球班網址: http:/www.lonestarbadminton.org/。

2021年，SAAB已經陸陸續續舉辦三、四場小比賽，累積一些經驗，希望未來能夠繼續舉辦高質量的比賽。該組織歡迎大家的支持和贊助。公司行號也可以match donation 方式贊助。 網址：https://www.southernbadminton.org/。

印心堂心靈輔導師蕭老師說：「這幾年看到好友黃珺慧喜歡打球，熱愛打球，非常高興能看到她與楊一銘、也是個熱愛打球並且能教打球的人，一起成立「美南亞洲華人羽毛球非營利組織」。運動能讓身心健康，尤其在疫情 過後這一段時間，很多人還在適應目前的環境跟生活。 打羽毛球也是一種身心紓壓的運動，對身心健康有益、雖然自己沒有太多運動細胞、看到大家這麼開心打球都有點衝動想要報名。印心堂蕭老師網站：https://healinghopespiritual.com/。