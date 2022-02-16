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中華文化日照中心照顧完善 廣受耆老喜愛

記者封昌明／休士頓報導
日照中心的耆老們拿著花朵開心合影。（中華文化日照中心提供）
日照中心的耆老們拿著花朵開心合影。（中華文化日照中心提供）

隨著中華文化中心春節園遊會吸引了上萬人潮入場後，中華文化服務中心的T.T. and W.F. Chao年長者日照中心，也逐步開放，並迎來新廚師為耆老烹調營養豐富的餐點。

年長者中心1月新增大廚張師傅，在國內專攻「農家樂」宴席。在春節期間，張師傅特地為年長者們準備豐盛的年夜飯，包括他親手趕皮到準備肉餡的北方水餃、四喜丸子、番茄魚塊等等。年長者們吃的津津有味。

春節期間，老人家親手做了許多手工花及帶有喜慶氣氛的新年繡球進行義賣。在文化中心一年一度的春節園遊會上，老人家的手工藝品獲得來賓們的喜愛。

春節期間，年長者中心為年長者準備了一個「新年特別賓果日」，給年長者送去精美點心盒及新年紅包。

疫情較為嚴重的日子裡及冰凍天，年長者中心的老人家們收到來自員工親手「送門到家」的精美營養餐盒（包括早餐午餐，雞蛋牛奶水果點心等等）確保老人家每天的膳食營養均衡。除此之外，年長者中心的員工還送去「愛心手工包」，確保老人家即使在家也能通過做手工來豐富在家的生活。

年長者中心的一位老人家提到，「從我來這裡的第一天開始我就愛上了這裡，因為這裡的員工是發自內心的給我們帶來關愛。你們很耐心，很可愛，讓我們很開心。」

中華文化服務中心的日照中心於2019年建成，並獲得德州成人衛生局許可證，由於疫情耽擱太久無法開業。終於在今年，日照中心盛大開幕，歡迎廣大年長者參與其中，享受晚年生活。

中華文化服務中心日照中心的宗旨，在為年長者提供一個安全及健康的日間照顧場所。長輩們藉由參與有意義的活動包括英文課、乒乓球、撞球、麻將、卡拉OK、健身活動、手工藝課程等等增強其身心健康，並幫助保持長者自主生活機能。日照中心每天皆提供各類保健養身課程，及娛樂、文化、社交活動。年長者在安全愉快的氛圍下互動，不但增進其身體健康及社交能力，亦豐富其精神世界，充實愉快地過每一天！

日照中心服務包括：根據居住距離安排專車接送、註冊營養師設計中式早午餐和點心、提供多項年長者福利申請服務、全職護士提供長者健康評估和藥物管理。

更多資訊請查詢文化中心網站：www.ccchouston.org/Day Activity and Health Services或撥打713-271-6100*300預約參觀中心。

中心為年長者準備了一個「新年特別賓果日」，大家互動熱絡。（中華文化日照中心提供）
中心為年長者準備了一個「新年特別賓果日」，大家互動熱絡。（中華文化日照中心提供）
日照中心老人家們在情人節製作的手工鬱金香。（中華文化日照中心提供）
日照中心老人家們在情人節製作的手工鬱金香。（中華文化日照中心提供）

疫情 健身 德州

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