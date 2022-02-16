休士頓地區房租 7年飆升23% 愈來愈多人想買房

休士頓地區租金不到十年飆升23%。( 休士頓住屋局)

儘管休士頓 房地產市場，在低利率和獨立屋住宅競爭激烈的情況下持續繁榮，但這個有著河灣之城（Bayou City）的城市租金 成本，卻有急劇上升趨勢。

根據ABC 13電視台做的一份數據顯示，休士頓及其周邊地區，平均租金成本在過去七年中，上漲23%以上，僅去年的租金，便上漲10%。

該研究指出，2021年休士頓平均租屋者，每月支付1515元租金，比2014年增長23%，當時平均租金為1230元。研究還發現，其他城市平均租金上漲幅度更大。

ABC 13稱，租金上漲幅度最大的，是亞利桑納州 鳳凰城（Phoenix），平均租金從2014年每月1002元，上漲至2021年驚人的1885元，七年內上漲88%。

而洛杉磯平均月租金，從2014年1886元上漲至2021年的2644元，漲幅42%。

1月就任的休士頓公寓協會（Houston Apartment Association，HAA）執行委員會成員，也是財務主管／秘書格雷弗斯（Stephanie Graves）是克萊恩（Klein）居民，負責處理第三方管理，並在休士頓擁有幾處物業。

她在1月接受休士頓紀事報採訪時稱，一些短期租屋的租金實際上略有下降，因為愈來愈多人希望購屋，導致出租屋空置。

「我們希望保持我們住房能負擔得起，因此公寓租金比過去更實惠」她說，「我們看到租金下降，這對消費者有利。總體而言，入住率略低，租金略低，對消費者來說都是好的指標。」

HAA新任主席博里亞克（John Boriack）說，協會2022年的目標，包括對會員進行租金減免計劃教育，推動向最需要的租戶快速發放援助金等。