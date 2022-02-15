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超級盃公羊隊贏了 「床墊麥克」輸了950萬創紀錄

編譯組／綜合報導
「床墊麥克」在超級盃賽前出示他下注的訊息。(床墊麥克推特)
「床墊麥克」在超級盃賽前出示他下注的訊息。(床墊麥克推特)

外號「床墊麥克」（Mattress Mack）的德州連鎖家具店Gallery Furniture創辦人麥肯維爾（Jim McIngvale），在13日於洛杉磯舉行的第56屆超級盃（Super Bowl）美足賽的賭注中，損失創紀錄的950萬元。

根據Chron.com報導，麥肯維爾是體育博彩界常客，他於上周投注450萬元，押注辛辛那提猛虎隊（Cincinnati Bengals）為本屆超級盃冠軍。

由明星四分衛布洛（Joe Burrow）和接球手切斯（Ja'Marr Chase ）領軍的猛虎隊，在對陣洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）隊的比賽中，落後4.5分。

若猛虎贏得比賽，在Gallery家具購買3000元或以上的床墊套裝或躺椅家具的顧客，將能享受退款，麥肯維爾也將贏得770萬元賭注。

然而，13日晚間，孟加拉虎隊以23-20輸給公羊隊，公羊隊接球員庫普（Cooper Kupp）兩次觸地得分，獲得該場比賽最有價值球員。

今年至今，麥可維爾在體育博彩、NFL季後賽和全國大學足球冠軍錦標賽中，共輸掉1540萬元。他在去年贏得346萬元獎金，當時在第55屆超級盃中，正確的押注坦帕灣海盜隊（Tampa Bay Buccaneers）擊敗堪薩斯酋長隊（Kansas City Chiefs）。

「床墊麥克」德州連鎖家具店創辦人麥肯維爾一夜間輸掉950萬元。(床墊麥克推特)
「床墊麥克」德州連鎖家具店創辦人麥肯維爾一夜間輸掉950萬元。(床墊麥克推特)

超級盃 洛杉磯 足球

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