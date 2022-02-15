戴建民重出江湖 擔任保富銀行德州區執行長

保富銀行德州區執行長戴建民在糖城辦事處。（記者封昌明／攝影）

睽違8年，曾是休士頓 銀行界高管的戴建民回來了。這次他是以保富銀行德州 區執行長(CEO)的身份亮相，他原本已宣佈退休，沒想到兩年後應保富銀行負責人之請，希望借重他在德州地區深耕多年的長才，讓保富銀行在德州地區繼續成長。

戴建民回憶八年來，休士頓的華資銀行界已不可同日而語，他日前在合作金庫休士頓分行開幕典禮上巧恆豐銀行董事長吳文龍、美南銀行資深董事長李昭寬等銀行界大老，見到他們事業越來越成功、資產也越來越龐大。

戴建民於1987年在休士頓創辦首都銀行（Metro United Bank），管理該行行從300萬美元迅速增長到16億美元資產。在發展銀行的信用貸款市場、金融預測以及如何謹慎和各個企業進行高效商業貸款等各方面，都有一套詳細的計劃。他也非常了解政府部門對銀行的各項復雜的條件與規範，因而首都銀行27年來在美國許多城市發展迅速，在舊金山和洛杉磯都有分行，發展到200多位員工。

就在2014年間首都銀行與華美銀行控股公司完成合併後，戴建明加盟加州 的建東銀行擔任執行長、總裁，任職6年期間，成功地將該行資產由4億提升至9億，2020年他毅然宣佈退休，本想就此享受退休生活，但保富銀行有意發展德州市場，於是他成為不二人選。

戴建民說，八年來的變化很大，各大華資銀行成就非凡，在任職保富銀行德州區執行長已二個月期間觀察德州的金融市場，他認為仍大有可為，特別是現在市場資金充沛，非常適合年輕人創業，經濟雖然受到疫情有點影響，但疫情終結似乎已看見曙光，期待舊雨新知與他聯絡。

保富銀行（NASDAQ: PFBC）成立於1991年，總部位於加州，總資產60億元，是美國最大的社區銀行之一。 保富銀行的服務分佈於南加州、舊金山灣區、紐約和德州休士頓。提供完善的銀行產品和服務，特別專注於商業地產貸款、企業融資、現金管理和卓越的個人銀行服務。德州辦事處位於 2150 Town Square Place， Sugar Land TX 77479，電話：713-487-3215。