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美福藥局2小時發千餘枚N95口罩 人潮擠爆

記者封昌明／休士頓報導
美福藥局值班藥師林三江（右）、前台經理陳麗玲（左）歡迎民眾前來諮詢。（記者封昌明／攝影）
美福藥局值班藥師林三江（右）、前台經理陳麗玲（左）歡迎民眾前來諮詢。（記者封昌明／攝影）

自從白宮宣布將從國家戰略儲備(Strategic National Stockpile)動用4億個N95口罩免費提供民眾使用，位在中國城的美福藥局，2月11日下午兩個小時發出一千餘個口罩，讓全店上下忙得人仰馬翻，目前已無存貨，期待下周能有新貨到達，美福藥局目前是採用先登記先得的方式，希望讓民眾能公平領取。

另外就是新冠快篩檢測盒，聯邦政府已為全美家庭提供每戶四組免費新冠病毒居家檢測劑；民眾可上COVIDTests.gov網站，或郵局設置的網站https://special.usps.com/testkits下訂，僅須提供姓名與住址，不必填寫信用卡號碼也不須付運費；民眾可決定是否填寫電郵，以收到訂單最新處理狀態，但同一地址只能使用一次預定。

但四組檢測劑，很多家庭都不夠用，美福藥局目前也接受Ambetter、Community Choice或Friday等三種保險者，也可當場免費領取，由於存貨也不多，該藥局呼籲民眾趕快前來領取。

為籌備口罩發放，聯邦疾病防治中心(CDC)本月稍早提供、到目前為止最明確的不同等級口罩保護指南。指南中指出，與臉部密切貼緊的N95口罩「能夠提供最高等級的保護效果」。

白宮官員說，幾乎所有參加聯邦政府新冠疫苗計畫的藥局、社區健康中心，都同意做為Ｎ95口罩免費發放的據點，因此美福藥局及許多獨立商家都已開放發放，只是很多地點都在很短的時間內發完，民眾領取的速度相當踴躍。

在美福藥局負責發放的前台經理陳麗玲表示，參與發口罩行動的藥局或健康中心門口將有海報或標示，海報公告裡也附有QR code供民眾掃瞄，收到正確使用N95口罩的說明。她呼籲民眾，民眾可以免費領取 不需出示證件，聯邦政府發放的N95口罩完全免費，民眾不需要醫療保險即可領取，也完全不需要出示證件。

美福藥局致力於提供民眾更多更好的保健服務，不僅服務大休士頓地區的居民，也有中文網站，提供線上網購平台。同時，與民眾分享健康知識，歡迎民眾到美福藥局，了解您的健康管理、用藥計畫及處方藥。

民眾若希望找美福藥局服務，可請醫師開處方箋傳到美福藥局 (發傳真281-506-2454或是e-scribe)，美福藥局會電話以聯繫到藥局取藥，或者是選擇送藥到府服務。

藥局提供個人化製藥(Customized Compounding)，因為每個人需要的藥量不同，如果市面上買不到，美福藥局可以針對每個人的特質來製藥，例如說: 荷爾蒙的用量，每個人需要不同，藥局可以特別調配。

藥局 口罩 檢測

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