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從嚴審核選民 德州率先執行 初選14日起提前投票受矚目

編譯組／綜合報導
德州3月1日初選的提前投票從14日(周一)開始。(州務卿辦公室)
德州3月1日初選的提前投票從14日(周一)開始。(州務卿辦公室)

德州嚴格限制選舉資格的新法首度實際運行，3月1日初選(primary)的提前投票(early voting)從2月14日(周一)開始，全國政壇密切關注發展情況。

德州作為紅州中的最大州，掌政者與州議會為了在美國政壇上發揮更大的影響力，把德州初選的日期大大提前。至少有18個共和黨掌政的州制定了從嚴審核選民的法規，但因為德州最早開始運行，新法的準備工作可能沒有完全做好，譬如上周哈里斯縣(Harris County)宣布，已投票的通訊選票(mail ballots)中有40%被退回，因為新法規定的身分資訊不完整，或是沒有簽名或簽名不符檔案上的簽名等。

這些州中，下兩個要進行初選的是印第安納(Indiana)和俄亥俄(Ohio)，都是在5月份，所以德州比它們早了兩個多月。州務卿(secretary of state)是州選務機關的最高首長，受艾伯特州長指派的德州州務卿約翰史考特(John Scott)日前表示，如果有多一點時間準備肯定是好事，但目前所發現的通訊選票被退回的問題，並不是選務機關的錯誤，而是選民沒有確實遵循法規，只要把錯誤更正並在3月1日投票所關門前交回，都會被算入。

歷來初選的投票率都很低，這次兩黨的初選中大多不是競爭激烈的選情，譬如艾伯特必然獲得共和黨提名競逐連任，民主黨必然是貝托歐洛克(Beto O'Rourke)成為州長候選人。

但有兩位現任官員可能會面臨黨內重大挑戰，兩人都是因為被聯邦調查局FBI調查而面臨危機。州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)因貪腐嫌疑遭FBI立案調查，共和黨中挑戰他的有兩名現任高階官員和前大法官伊娃古茲曼(Eva Guzman)。民主黨國會眾議院大老亨利庫威亞(Henry Cuellar)，住所與辦公室上月遭FBI搜查，他的大敵是進步派的潔西卡西斯涅洛斯(Jessica Cisneros)。

德州 投票 共和黨

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