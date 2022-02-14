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CBP：不支持航空公司過嚴檢疫

記者王珂╱綜合報導
美國海關稱疫情期間華人赴美，航空公司或執行標準過嚴 。（示意圖：unsplash）
美國海關稱疫情期間華人赴美，航空公司或執行標準過嚴 。（示意圖：unsplash）

美國海關及邊境保護局（CBP）在近日和美國律師協會的通風會上，自曝和美國疾病管制與預防中心（CDC）並無溝通，這一行為或許讓總統新頒布的疫苗禁令無法落實。

美國律師協會稱，在CBP回答關於近期華人和其他國家旅客入境、疫苗接種狀況時，發現政府部門之間缺乏溝通，並沒有及時有效的連動。

首先在新的疫苗禁令中，將根據疫苗的接種狀態決定一個人到底能不能入境，CBP稱如何確定疫苗是可以接受的，屬於醫學問題，歸CDC管，該局唯一能確定的是旅客在離境之前有核酸檢測陰性證明。

而旅客有沒有接種疫苗，接種了什麼樣的疫苗，CBP稱已給航空公司發了一些培訓材料，大家在政府官網上都可看到。旅客的疫苗接種情況是否符合條件，將完全依賴於航空公司的申報，也就是航空公司申報說這些旅客接種的疫苗沒有問題，那麼CBP就會認可。

其次疫情期間華人曾遇到多次航空公司執行標準過嚴，遭拒絕登機。CBP稱，如果航空公司的執行程度比CBP要求的嚴格，CBP並不會提供支持。

最常見的是綠卡持有人在境外待時間過長，有的超過了一年甚至是兩年，CBP表示這些人一直是可以被放行的，他們的政策並未改變過，只要證明因特殊原因滯留。但有時候航空公司自作主張不讓這些人登機，為此CBP曾給航空公司做了一些培訓，讓對方知道一些旅客是可以登機的，至於他們是否能入境，則是在海關的時候處理的問題。對此CBP說他們只能給航空公司建議，但如果個別航空公司堅決不讓登機，那CBP也無法干預。

最後根據總統令的規定，國土安全部有權簽發豁免，對一些旅客的情況給予豁免，但相關的政策並不明朗。比如一個人到了邊境和機場，究竟什麼樣的情況可以申請到豁免。CBP確認了國土安全部有豁免的權力，但在提供豁免的過程中，表示尊重CDC的意見。CBP本身不會提供任何豁免條件。

CBP 疫苗 CDC

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