休士頓華人醫師俱樂部CAPCH成立

心臟專科醫師豐建偉（後排右七）與30餘位華人醫師，共同慶祝休士頓華人醫師俱樂部CAPCH成立。（記者封昌明／攝影）

休士頓華人 醫師俱樂部(Chinese American Physicians Club of Houston)12日在豐建偉醫師召集下成立。

該俱樂部由大休士頓地區華人醫師、醫院院長、主任等組成。早在2020年底，當全世界還在不知不覺中面對全新的新冠病毒的突然襲擊之時，這批優秀的醫師們已經敏感地意識到事態的嚴重性，他們利用自己雙語的優勢，與武漢的同學、同行們直接從急診室開始熱線聯絡，互通信息，開辦講座，商討應對措施，還通知提醒各有關部門認真應對。可以毫不誇張地說，如今全世界針對新冠病毒的臨床治療和藥物研發，都凝聚著這些華人醫師們的智慧和辛勤汗水。

女醫們拿著紅包開心過年。（記者封昌明／攝影）

在歡慶農曆元宵節到來之際，休士頓華人醫師終於首次歡聚一堂，用精美的食物，載歌載舞的熱情方式慶祝休士頓俱樂部成立。到場的醫師有家庭科，婦產科，小兒科醫生，也有腫瘤 科，神經科，神經外科，內分泌科，神經腫瘤科、放射腫瘤科、血液科、病理科、住院醫、消化病理科、腎科、牙科、眼科。

姜楠醫師（右）與醫師好友，在醫師俱樂部CAPCH的標誌前合影。（記者封昌明／攝影）

他們在輕鬆愉快的氣氛中，不僅享受到樸醫師專業水平的舞蹈，還在陶醫師的主持下有的變成了瘋癲搞怪的小頑童，有的亮出令人驚豔的歌喉，有的在遊戲中張牙舞爪，眾人笑得人仰馬翻。

豐建偉（右）醫師與夫人李玉靜醫師共同歡迎華人醫師蒞臨。（記者封昌明／攝影）

醫師們在各自專業領域之外的才華，在這裡也有些許表現，阮醫師、陳醫師的詩寫出了海外華人醫師奮鬥多年的艱辛，和疫情期間大家共同的心聲。俱樂部成立聚會上，醫師們自編自導的節目琳瑯滿目，有北方各種方言詩朗誦，粵語、閩南語歌曲，還有熱情激昂的好漢歌，全體大合唱《故鄉的雲》和《東方明珠》表達無法回國探親的焦慮和每逢佳節倍思親的濃郁感情。

女醫師們開心合影。（記者封昌明／攝影）

豐建偉醫師熱情洋溢、行雲流水般的演說，宣布CAPCH的正式成立，讓在場醫師們都看見了熱情和希望。相信這一個特殊的團體一定會在2022年開始茁壯成長，秉承彼此真誠關懷、共同進步的宗旨，成為一個優秀的華人醫師團體，在整個休士頓地區，全美乃至全世界成為眾人的祝福和驕傲。